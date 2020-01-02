Небитый казахстанец с тремя титулами сохранил второе место в рейтинге WBA после победы нокаутом
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) 31 декабря обновила свои рейтинги, передает корреспондент Vesti.kz. В них представлены два казахстанца.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) 31 декабря обновила свои рейтинги, передает корреспондент Vesti.kz. В них представлены два казахстанца.
Во втором среднем весе на втором месте остался Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО), который 21 декабря нокаутировал венесуэльца Омара Гарсию (15−3, 12 КО) и защитил титулы WBA International, WBO Global и WBC Asia. На десятой позиции в этом дивизионе идет уроженец Талдыкоргана Анатолий Муратов (22−3, 15 КО) — в рейтинге WBA боксер из Германии значится как представитель Казахстана.
В полусреднем весе с шестого на седьмое место опустился обладатель титулов WBA
Отметим, что по версии WBA у Казахстана один чемпион мира — «регулярным» титулом в первом тяжелом весе владеет Бейбут Шуменов (18−2, 12 КО), который не выходил на ринг с июля 2018 года.