В США скончался легендарный боксер
1 января в возрасте 60 лет в американском Буффало (штат
1 января в возрасте 60 лет в американском Буффало (штат
Причина смерти Де Леона пока не уточняется. Его брат, Хуан, в интервью пуэрториканским СМИ сообщил, что
В профи Де Леон выступал с 1975 по 1995 год. Он провел 62 боя, в которых одержал 53 победы (33 нокаутом), потерпел восемь поражений, а один поединок свел вничью.
Де Леон был одним из первых чемпионов мира в первом тяжелом весе. За карьеру он четырежды владел поясом WBC — в период с 1980 по 1990 год, а таже дважды завоевывал титул журнала The Ring.
Отметим, что Де Леон — первый боксер, который стал двукратным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Он же был первым и остается пока единственным четырехкратным чемпионом мира в этой категории.
После завершения карьеры Де Леон работал тренером и менеджером пуэрториканских боксеров. У него осталось семеро детей.