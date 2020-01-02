Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
2-й период
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
02
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз
23
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
11
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз
22
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
12
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
12
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург Пингвинз
Сан-Хосе Шаркс
22
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
2.01
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2.01
Швеция U20
Чехия U20
50
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2.01
США U20
Финляндия U20
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Витязь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2.01
Канада U20
Словакия U20
61
Все события
Фоторепортажи
20Лучшие спортивные фото 2019 года
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
2 января, источник: Vesti.kz

В США скончался легендарный боксер

1 января в возрасте 60 лет в американском Буффало (штат Нью-Йорк, США) скончался легендарный пуэрториканский боксер Карлос Де Леон. Об этом сообщает официальный сайт WBC.

Наверх

Причина смерти Де Леона пока не уточняется. Его брат, Хуан, в интервью пуэрториканским СМИ сообщил, что экс-боксер умер от остановки сердца. Известно, что последние несколько лет он болел.

Фоторепортаж
Кого потерял спорт в 2019 году

В профи Де Леон выступал с 1975 по 1995 год. Он провел 62 боя, в которых одержал 53 победы (33 нокаутом), потерпел восемь поражений, а один поединок свел вничью.

Де Леон был одним из первых чемпионов мира в первом тяжелом весе. За карьеру он четырежды владел поясом WBC — в период с 1980 по 1990 год, а таже дважды завоевывал титул журнала The Ring.

Отметим, что Де Леон — первый боксер, который стал двукратным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Он же был первым и остается пока единственным четырехкратным чемпионом мира в этой категории.

После завершения карьеры Де Леон работал тренером и менеджером пуэрториканских боксеров. У него осталось семеро детей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Канада разгромила обидчика Казахстана и вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира
Канадцы сокрушили словаков на МЧМ и хотят взять реванш у России
Норвежский лыжник отказался пить водку с Александром Большуновым
Российский хоккеист: Соперник корячился, будто я ему в пах дал
Transfermarkt: Игрок «Зенита» вошел в сферу интересов клуба АПЛ
Финны победили сборную США и вышли в полуфинал МЧМ по хоккею
«Спартак» не отпустил защитника в расположение сборной Бразилии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь