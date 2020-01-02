В США скончался легендарный боксер

Причина смерти Де Леона пока не уточняется. Его брат, Хуан, в интервью пуэрториканским СМИ сообщил, что экс-боксер умер от остановки сердца. Известно, что последние несколько лет он болел.

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В профи Де Леон выступал с 1975 по 1995 год. Он провел 62 боя, в которых одержал 53 победы (33 нокаутом), потерпел восемь поражений, а один поединок свел вничью.

Де Леон был одним из первых чемпионов мира в первом тяжелом весе. За карьеру он четырежды владел поясом WBC — в период с 1980 по 1990 год, а таже дважды завоевывал титул журнала The Ring.

Отметим, что Де Леон — первый боксер, который стал двукратным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Он же был первым и остается пока единственным четырехкратным чемпионом мира в этой категории.

После завершения карьеры Де Леон работал тренером и менеджером пуэрториканских боксеров. У него осталось семеро детей.