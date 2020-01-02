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2 января, источник: Vesti.kz

Мэнни Пакьяо в очередной раз переписал историю бокса

Филиппинец Мэнни Пакьяо (62−7−2, 39 КО) стал первым в истории боксером, который владел титулом чемпиона мира в трех десятилетиях.

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2020 год Пакьяо встретил в статусе обладателя пояса WBA (Super) в полусреднем весе. Этот титул 41-летний филиппинец завоевал 21 июля после победы решением над американцем Китом Турманом (29−1, 22 КО), которому нанес первое поражение в карьере.

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Впервые чемпионом мира Пакьяо стал в декабре 1998 года в возрасте 19 лет. В 2010 году филиппинец стал первым и пока единственным боксером, который выигрывал титулы в восьми весах.

Отметим, что в профи Пакьяо дебютировал в январе 1995 года. Сейчас на его счету 71 бой, в которых он одержал 62 победы. Следующий поединок Пакьяо планируется на март-апрель.

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