По полмиллиона долларов. Подсчитана стоимость одного точного удара Флойда Мейвезера

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Статистика Мейвезера в период с 2010 по 2017 год (Флойд объявил о завершении карьеры после победы в августе 2017-го над Конором МакГрегором) составляет 10−0 (2 КО).

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По данным Каноббио, в этих поединках Мейвезер выбросил 4270 ударов. Из них точными были 1833. Согласно подсчетам аналитика, Флойд заработал за эти бои 915 миллионов долларов. Это значит, что каждый точный удар приносил ему 499,2 тысячи долларов.