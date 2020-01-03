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11:47 (мск), источник: Vesti.kz

По полмиллиона долларов. Подсчитана стоимость одного точного удара Флойда Мейвезера

Статистик Дэн Каноббио подсчитал, сколько экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший получил за каждый точный удар, выброшенный им в течение последнего десятилетия.

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Статистика Мейвезера в период с 2010 по 2017 год (Флойд объявил о завершении карьеры после победы в августе 2017-го над Конором МакГрегором) составляет 10−0 (2 КО).

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По данным Каноббио, в этих поединках Мейвезер выбросил 4270 ударов. Из них точными были 1833. Согласно подсчетам аналитика, Флойд заработал за эти бои 915 миллионов долларов. Это значит, что каждый точный удар приносил ему 499,2 тысячи долларов.

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Отметим, что, по оценкам разных СМИ, состояние Флойда Мейвезера составляет от 560 миллионов до миллиарда долларов. Недавно авторитетное издание Forbes признало его самым богатым спортсменом десятилетия.

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