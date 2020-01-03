Поединок Головкина за два титула признали лучшим боем 2019 года

Боксеры встретились 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону стояли два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

«Головкин думал, что его ждет короткая и легкая ночь, когда он отправил Деревянченко на канвас спустя минуту после начала первого раунда. Тогда Геннадий и не подозревал, что собирается вступить в самый изнурительный бой в своей знаменитой карьеры. Решительный Деревянченко и смелый Головкин провели последующие одиннадцать с лишним раундов, уничтожая друг друга в невероятно жестокой борьбе, которую фанаты бокса забудут еще не скоро. Практически каждый раз, когда Головкин пробивал Деревянченко, украинский аутсайдер наносил ответный удар. Оба боксера продемонстрировали железные подбородки и невероятную выносливость», — пишет издание.