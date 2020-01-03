Головкина провозгласили королем и поставили выше «Канело» в рейтинге P4P

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В ТОП-10 казахстанский боксер расположился на втором месте следом за украинцем Василием Ломаченко. В то же время Головкин оказался выше своего главного антагониста — мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, который замкнул тройку.

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По мнению автора, Головкин по-прежнему оставался бы королем среднего веса, если бы не сомнительные судейские решения в двух боях с «Канело». Напомним, их первый поединок в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца.

«Причем первое место (в рейтинге) потенциально ожидает победителя в конце 2020 года, если Альварес преодолеет свое нежелание и завершит трилогию против Головкина», — добавил автор.

Полностью рейтинг P4P по версии Daily Mail выглядит так:

1. Василий Ломаченко

2. Геннадий Головкин

3. Сауль Альварес

4. Наоя Иноуэ

5. Теренс Кроуфорд

6. Мэнни Пакьяо

7. Александр Усик

8. Эррол Спенс

9. Джош Тейлор

10. Тайсон Фьюри/Энтони Джошуа/Деонтей Уайлдер.