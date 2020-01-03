Головкина провозгласили королем и поставили выше «Канело» в рейтинге P4P

В ТОП-10 казахстанский боксер расположился на втором месте следом за украинцем Василием Ломаченко. В то же время Головкин оказался выше своего главного антагониста — мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, который замкнул тройку.
По мнению автора, Головкин по-прежнему оставался бы королем среднего веса, если бы не сомнительные судейские решения в двух боях с «Канело». Напомним, их первый поединок в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца.
«Причем первое место (в рейтинге) потенциально ожидает победителя в конце 2020 года, если Альварес преодолеет свое нежелание и завершит трилогию против Головкина», — добавил автор.
Полностью рейтинг P4P по версии Daily Mail выглядит так:
1. Василий Ломаченко
2. Геннадий Головкин
3. Сауль Альварес
4. Наоя Иноуэ
5. Теренс Кроуфорд
6. Мэнни Пакьяо
7. Александр Усик
8. Эррол Спенс
9. Джош Тейлор
10. Тайсон Фьюри/Энтони Джошуа/Деонтей Уайлдер.
Для сравнения, в рейтинге P4P по версии авторитетного журнала The Ring — Головкин занимает только седьмое место, тогда как «Канело» возглавляет список.