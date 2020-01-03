Названный заменой Головкина узбекский боксер нацелился на бой с победителем Суперсерии

В августе 2019 года в рамках шоу ShoBox: The New Generation Эргашев побил за четыре раунда мексиканского гейткипера Абдиэля Рамиреса (24−5−1, 22 КО). Следующий поединок проспект проведет также в рамках ShoBox — 17 января в Слоуне (штат Айова, США) сразится с неким Адрианом Эстрейей (29−4, 24 КО) из Мексики.

Размышляет Салита: «В августе Эргашев выглядел просто потрясающе. И я ожидаю, что 17 января он покажет еще более яркий перформанс. Если ранее казалось, что парень побеждает только за счет невероятной мощи, то теперь он доказал, что у него есть отличный боксерский IQ. Он доказал, что умеет доносить свои удары туда, куда нужно и тогда, когда нужно. Считаю, что бой Эргашева против Тейлора станет просто невероятным зрелищем и позволит моему бойцу стать новой звездой дивизиона».