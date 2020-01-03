Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Йокерит
СКА
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леганес
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Атлетик
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Трактор
16
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Адмирал
41
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Куньлунь
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Витязь
23
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Автомобилист
32
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
12
Хоккей. НХЛ
4.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
4.01
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Все события
Фоторепортажи
13Кого потерял спорт в 2019 году
19Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию
18:32 (мск), источник: Vesti.kz

Названный заменой Головкина узбекский боксер нацелился на бой с победителем Суперсерии

Промоутер Дмитрий Салита (Salita Promotions) утверждает, что его топ-проспект первого полусреднего веса Шохжахон Эргашев (17−0, 15 КО) из Узбекистана нацелен на бой с объединенным чемпионом мира, победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) британцем Джошем Тейлором (16−0, 12 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.

Наверх

«Чувствую, что Эргашев — сильнейший боец дивизиона, — утверждает Салита в интервью Sky Sports. — Он растет словно на дрожжах. И очень многое ему дает работа в легендарном зале The Kron Gym у тренера Шугара Хилла».

Читайте также
Головкина провозгласили королем и поставили выше «Канело» в рейтинге P4P

В августе 2019 года в рамках шоу ShoBox: The New Generation Эргашев побил за четыре раунда мексиканского гейткипера Абдиэля Рамиреса (24−5−1, 22 КО). Следующий поединок проспект проведет также в рамках ShoBox — 17 января в Слоуне (штат Айова, США) сразится с неким Адрианом Эстрейей (29−4, 24 КО) из Мексики.

Размышляет Салита: «В августе Эргашев выглядел просто потрясающе. И я ожидаю, что 17 января он покажет еще более яркий перформанс. Если ранее казалось, что парень побеждает только за счет невероятной мощи, то теперь он доказал, что у него есть отличный боксерский IQ. Он доказал, что умеет доносить свои удары туда, куда нужно и тогда, когда нужно. Считаю, что бой Эргашева против Тейлора станет просто невероятным зрелищем и позволит моему бойцу стать новой звездой дивизиона».

Ранее промоутер Эргашева назвал своего подопечного заменой чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

Читайте также
Названный заменой Головкина узбекский боксер нацелился на бой с победителем Суперсерии
«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит
Самый дорогой вратарь испугался Кучерова? Василевский дал урок
«Барселона» планирует продать защитника за € 50 млн
Вопрос журналиста тренеру российской молодежки разозлил фанатов
Россиянин сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Эксперты сомневаются в победе сборной России на МЧМ-2020
Медведев, Хачанов и Сафин принесли России первую победу года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь