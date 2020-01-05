10 самых ожидаемых событий 2020 года в боксе
Уход великих чемпионов и долгожданные объединительные поединки: 2020-й обещает стать незабываемым.
Уход великих чемпионов и долгожданные объединительные поединки: 2020-й обещает стать незабываемым.
Начало 2020 года пока что заставляет скучать всех фанатов бокса. Первый его месяц не особо урожайный на интересные события. Но это лишь затишье перед бурей. В дальнейшем год обещает множество ярких противостояний. «Чемпионат» решил рассказать о самых ожидаемых из них.
Титульный бой в супертяжёлом даст старт мегафайтам 2020 года. С уходом Виталия Кличко и в эпоху доминирования Владимира Кличко пояс по версии WBC на некоторое время потерял первостепенную значимость. Да, он
Кардинально все начало меняться недавно. Деонтей наконец начал биться с соперниками высокого уровня, а Джошуа в это же время уронил свой авторитет — сначала проиграв Энди Руису, а затем, взяв у того реванш в очень унылом стиле. Акции Деонтея на этом фоне постоянно росли.
Что же касается Фьюри, то британский весельчак
В декабре 2019 года в лёгком весе появился новый чемпион мира. Теофимо Лопес отобрал пояс по версии IBF у Ричарда Комми, нокаутировав того уже во втором раунде. Таким образом, дерзкий американец гондурасского происхождения вытянул свой счастливый билет и добился того, чего так хотел — боя с Василием Ломаченко. Лопес уже давно охотился за великолепным украинцем и на пару с отцом позволял себе скандальные выходки, дабы привлечь внимание Ломаченко. Тот подчёркивал, что не будет биться с молодым ноунеймом, у которого даже нет титула. Что же, Лопес выполнил условие и теперь обладает единственным поясом, которого не хватает Василию, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, а потому их встреча не за горами.
Собственно, все стороны уже подтвердили, что бой состоится в апреле 2020 года. Так что уже весной лёгкий вес получит абсолютного чемпиона мира. Будет интересно посмотреть на Ломаченко в контексте личностного противостояния с соперником. Пожалуй, у украинца ещё не было боёв в профи, когда он испытывал настолько большую неприязнь к оппоненту.
Начало 2020 года подарило нам занимательный факт. Легендарный Мэнни Пакьяо стал единственным боксёром в истории, который успел побывать чемпионом мира в четырёх десятилетиях. Минувший год для филиппинца был крайне успешным. Для начала он защитил пояс WBA Regular в полусреднем весе, а затем стал и полноценным чемпионом, победив грозного Кита Турмана. Тогда Пакмен доказал, что и в 40 лет он в полном порядке.
Но время неминуемо настигает единственного в истории чемпиона мира в восьми весовых категориях. Сейчас ему уже 41 и практически очевидно, что нынешний год станет последним в его профессиональной карьере. Вопрос лишь в том, какие вызовы примет Мэнни. Желающих биться с ним хватает. Это и Майки Гарсия, пытающийся освоиться в полусреднем весе, и Дэнни Гарсия, желающий вернуть титул чемпиона мира, и Амир Хан, который едва ли не половину профессиональной карьеры посвятил попыткам получить бой с Пакьяо. Эти варианты для Пакмена кажутся наиболее реальными и удобными.
Что же касается объединительных боёв с другими чемпионами в полусреднем весе — Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, то, пожалуй, для 41-летнего спортсмена это будет перебор, который может привести к печальному завершению карьеры, чего многомиллионной армии фанатов видеть точно бы не хотелось.
Завершение минувшего года ознаменовалось серьёзным движением в полутяжёлом весе. Так, впервые за долгие годы там появился чемпион сразу по двум версиям — Артур Бетербиев. А поражение Сергея Ковалёва от Сауля Альвареса и последующий отказ мексиканца от пояса по версии WBO привели к тому, что один титул оказался вакантным. На волне всего этого большие бои в полутяжёлой категории может наконец получить чемпион мира по версии WBA Super Дмитрий Бивол.
Промоутеры в последнее время заставляют Дмитрия откровенно скучать, давая ему поединки с пробитым Паскалем или никому неведомым Ленином Кастильо. Последние изменения в весовой категории могут дать импульс карьере Бивола. И если о бое с Бетербиевым пока говорить преждевременно, то, по крайней мере менеджмент Дмитрия мог бы постараться организовать своему клиенту встречу за вакантный пояс WBO.
Ещё один россиянин из полутяжёлого веса, для которого 2020 год может стать знаковым. Но на этот раз речь пойдёт не о прорыве, а о завершении карьеры. В ноябре минувшего года Сергей Ковалёв потерпел четвёртое поражение в карьере, и оно уже стало вторым, обернувшимся для Крашера тяжёлым нокаутом. Ресурс каждого спортсмена ограничен и последние бои Сергея указывают на то, что они у него на исходе. Даже красивая победа над неопытным Энтони Ярдом была вырвана буквально на зубах, ну, а поражение от Канело, да ещё и в возрасте россиянина, наверняка оставит свой след. Потому говорить о новых высотах для Сергея не приходится, впору вести речь о достойном уходе. Но пока не всё однозначно.
Пока есть несколько вариантов. Идеальным кажется трилогия с Жаном Паскалем. Возрастной канадец является чемпионом по версии WBA Regular. Победа над ним позволит Сергею уйти на мажорной ноте, да ещё и с
Минувший год стал знаковым для Артура Бетербиева. На протяжении долгого времени карьера россиянина буквально увядала на глазах. Но избавление от пут промоутера Ивона Мишеля принесло Артуру долгожданный прорыв. В октябре он встретился с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком и в блестящем стиле нокаутировал его. Таким образом, в руках Бетербиева оказались пояса по версиям WBC и IBF и он стал ведущим боксёром дивизиона. В 2020 году ему предстоит обязательная защита по линии IBF с Мэн Фаньлуном и, возможно, объединительные встречи. Но для Артура уже наклёвываются и первые трудности.
Промоутеры россиянина проиграли торги за организацию боя с Фаньлуном и, скорее всего, представители последнего попытаются организовать бой в Китае. Для Бетербиева это условие может стать неприемлемым, так как Артур не согласен с политикой КНР в отношении уйгуров (мусульман по вероисповеданию) и отказ от приезда в Китай может стать для него своеобразной формой протеста. Даже если и так, то Бетербиева, вероятно, лишат титула за отказ от обязательной защиты, и тогда он также вполне может позариться на пояс WBO, который, повторимся, пока вакантен.
Печатный станок в лице Флойда Мейвезера никак не может остановиться. Постоянные уходы и возвращения американца в большой спорт уже мало кого удивляют. Тем не менее, возобновление карьеры Флойдом неизменно привлекает внимание общественности. Не так давно
Подтверждений этому пока нет, но ясно одно — Флойд снова наденет перчатки. В последнем заявлении Уайт рассказал, что Мейвезер будет драться лишь осенью. Предугадать
Очевидно, что поединки с участием лидера рейтинга
Таким образом, диапазон соперников сужается до представителей среднего и второго среднего веса. Но все чемпионы второго среднего веса не представляют коммерческой ценности для стримингового гиганта DAZN, потому сомнительно, что представители Сауля будут фокусироваться на этом дивизионе. В результате наиболее оптимальные варианты остаются в среднем весе. Здесь Альварес владеет титулами по версиям WBA Super и WBC Franchise. Два других чемпиона — Деметриус Андраде (WBO) и Геннадий Головкин (IBF). Нельзя исключать, что 2020 год станет для Канело годом штурма звания абсолютного чемпиона мира в мидлвейте. К тому же, в таком случае трилогия с Головкиным будет неизбежна, а это именно то, чего хотят видеть монстры бизнеса из DAZN.
Хэвивейт при любых условиях всегда остаётся королевским дивизионом. Большинством титулов здесь владеет Энтони Джошуа, а потому его поединки также будут
На это есть несколько причин.
В 2020 году с ног на голову супертяжёлый вес может перевернуть Александр Усик. В октябре 2019 года ему наконец удалось дебютировать в дивизионе и теперь он будет стремиться как можно быстрее получить титульные бои. Уже сейчас Александр является претендентом на пояс по версии WBO. Пока он, по собственному признанию, не форсирует события и готов подождать. Во всяком случае, Усик не против встречи с Дереком Чисорой, которая, вероятнее всего, состоится весной 2020 года. Ну? а уже после встречи с крепким британцем, думается, Усик захочет
Не исключено, что всё сложится вовсе неожиданно. На данный момент IBF и WBO требует от Энтони Джошуа обязательной защиты титула. Британец не успеет провести два боя в указанные сроки и может лишиться одного из титулов. С учётом того, что его поединок с Пулевым всё более осязаем, вакантным должен остаться пояс WBO, именно тот, на который официально претендует Усик. В таком случае, Хирн сможет дать украинцу шанс на чемпионство и при этом разведёт Джошуа и Усика, оттянув их дуэль на максимально возможный срок. Вероятность такой многоходовой комбинации высока. Но в таком случае, об объединительном бое и появлении абсолютного чемпиона мира в хэвивейте можно будет забыть ещё как минимум на год.
Микаил Гусейнов