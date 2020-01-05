«Даже за победу над «Канело». Эксперт из США нашел объяснение критике Головкина

Один из читателей поинтересовался у эксперта о том, стал бы Головкин боксером десятилетия, если бы на бумаге одержал две победы над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Официально их первый бой (в сентябре 2017 года) закончился ничьей, а второй (сентябрь 2018-го) — минимальной победой мексиканца.

«Даже если бы Головкин победил Уайлдера и Фьюри, все равно нашлись бы люди, называющие его переоцененным боксером. Это смешно. Если бы он получил победу в бою с “Канело”, было бы трудно голосовать против него. Но поверьте мне, многие люди бы все равно не согласились с этим», — ответил Монтеро в своем твиттере.

Возвращение Головкина ожидается 28 марта в Чикаго (штат Иллинойс, США). Наиболее вероятным соперником называют поляка Камила Шеремету (21−0, 5 КО), поединок с которым санкционировала Международная федерация бокса (IBF).