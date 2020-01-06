Головкину предложили объединительный бой вместо трилогии с «Канело»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Таковым он считает американца Джермалла Чарло (30−0, 22 КО), владеющего титулом чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

«Поскольку трилогия с “Канело” продолжает ускользать от Головкина, он должен искать другие весомые бои на последнем этапе своей карьеры. Другой чемпион в среднем весе — Чарло — отлично отвечает его требованиям. К тому же сильно бьющий американец также отчаянно нуждается в большом поединке», — написал Бенсон.

Добавим, что следующий бой Головкина намечен на 28 марта в Чикаго (штат Иллинойс, США). Наиболее вероятным соперником Головкина называют поляка Камила Шеремету (21−0, 5 КО), поединок с которым санкционировала Международная федерация бокса (IBF).