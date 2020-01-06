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6 января, источник: Vesti.kz

Головкину предложили объединительный бой вместо трилогии с «Канело»

Редактор спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон назвал наиболее подходящего соперника для чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) в 2020 году.

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Таковым он считает американца Джермалла Чарло (30−0, 22 КО), владеющего титулом чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

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«Поскольку трилогия с “Канело” продолжает ускользать от Головкина, он должен искать другие весомые бои на последнем этапе своей карьеры. Другой чемпион в среднем весе — Чарло — отлично отвечает его требованиям. К тому же сильно бьющий американец также отчаянно нуждается в большом поединке», — написал Бенсон.

Добавим, что следующий бой Головкина намечен на 28 марта в Чикаго (штат Иллинойс, США). Наиболее вероятным соперником Головкина называют поляка Камила Шеремету (21−0, 5 КО), поединок с которым санкционировала Международная федерация бокса (IBF).

В сентябре ожидается трилогия GGG с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), владеющим титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе, а также поясом «регулярного» чемпиона WBA во втором среднем. Предыдущие два поединке также прошли в сентябре: в 2017 году первый бой закончился ничьей, а второй — минимальной победой мексиканца.

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