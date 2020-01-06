Эдди Хирн задумал организовать Головкину бой с чемпионом мира в другом весе

Хирн не видит смысла в поединках Сондерса с другими действующими чемпионами во втором среднем весе, допуская, что британец может вернуться в средний: «Если бы вы были Сондерсом, заинтересовали бы вас унификации с Калебом Плантом или Давидом Бенавидесом? Как по мне, если ему не удастся выйти на бой с Каллумом Смитом или “Канело”, тогда я бы предпочел, чтобы он вернулся в средний вес и подрался с Деметриусом Андраде. Крутых вариантов для него на самом деле масса. Тот же Головкин в 160 фунтах, например».
При этом промоутер добавил, что готов организовать Сондерсу объединительный бой с соотечественником чемпионом WBA (Super) Каллумом Смитом (27−0, 19 КО).
Но только в том случае, если ни один из них не договорится о поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).
«Каллум Смит и Билли Джо Сондерс несомненно хотят драться с Альваресом, — заявил Хирн. — И мы готовы это сделать. Вместе с тем, если ни один из них не получит этот бой, они незамедлительно должны сразиться друг с другом в объединительном поединке».