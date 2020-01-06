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6 января, источник: Vesti.kz

Эдди Хирн задумал организовать Головкину бой с чемпионом мира в другом весе

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) может провести бой с обладателем титула WBO во втором среднем дивизионе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО). Такую возможность в интервью iFL TV не исключил промоутер Эдди Хирн (Mathroom Boxing), который сотрудничает с обоими боксерами.

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Хирн не видит смысла в поединках Сондерса с другими действующими чемпионами во втором среднем весе, допуская, что британец может вернуться в средний: «Если бы вы были Сондерсом, заинтересовали бы вас унификации с Калебом Плантом или Давидом Бенавидесом? Как по мне, если ему не удастся выйти на бой с Каллумом Смитом или “Канело”, тогда я бы предпочел, чтобы он вернулся в средний вес и подрался с Деметриусом Андраде. Крутых вариантов для него на самом деле масса. Тот же Головкин в 160 фунтах, например».

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При этом промоутер добавил, что готов организовать Сондерсу объединительный бой с соотечественником чемпионом WBA (Super) Каллумом Смитом (27−0, 19 КО).

Но только в том случае, если ни один из них не договорится о поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

«Каллум Смит и Билли Джо Сондерс несомненно хотят драться с Альваресом, — заявил Хирн. — И мы готовы это сделать. Вместе с тем, если ни один из них не получит этот бой, они незамедлительно должны сразиться друг с другом в объединительном поединке».

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