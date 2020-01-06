Эдди Хирн задумал организовать Головкину бой с чемпионом мира в другом весе

Хирн не видит смысла в поединках Сондерса с другими действующими чемпионами во втором среднем весе, допуская, что британец может вернуться в средний: «Если бы вы были Сондерсом, заинтересовали бы вас унификации с Калебом Плантом или Давидом Бенавидесом? Как по мне, если ему не удастся выйти на бой с Каллумом Смитом или “Канело”, тогда я бы предпочел, чтобы он вернулся в средний вес и подрался с Деметриусом Андраде. Крутых вариантов для него на самом деле масса. Тот же Головкин в 160 фунтах, например».