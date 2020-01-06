Стали известны сроки возвращения непобежденного казахстанца с титулами от WBA и WBO на профи-ринг

В данный момент Жанабаев находится в Таразе, где и приступил к тренировкам.

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По информации источника, следующий поединок казахстанца планируется в марте этого года. Жанабаев владеет поясами WBA Inter-Continental и WBO Oriental в полусреднем весе.

Отметим, что травму он получил за десять дней до поединка, который был запланирован на 21 декабря в России. Соперником казахстанца должен был стать 38-летний венесуэлец Эрнесто Эспана (30−2−1, 25 КО).