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6 января, источник: Vesti.kz

Стали известны сроки возвращения непобежденного казахстанца с титулами от WBA и WBO на профи-ринг

Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) узнал сроки возвращения на ринг после травмы, полученной перед боем в андеркарте экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF россиянина Дениса Лебедева (32−2, 23 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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В данный момент Жанабаев находится в Таразе, где и приступил к тренировкам.

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По информации источника, следующий поединок казахстанца планируется в марте этого года. Жанабаев владеет поясами WBA Inter-Continental и WBO Oriental в полусреднем весе.

Отметим, что травму он получил за десять дней до поединка, который был запланирован на 21 декабря в России. Соперником казахстанца должен был стать 38-летний венесуэлец Эрнесто Эспана (30−2−1, 25 КО).

Напомним, в главном событии того вечера бокса Лебедев решением судей уступил южноафриканцу Табисо Мчуну (21−5, 13 КО). А в андеркарте казахстанский суперсредневес Айдос Ербосынулы (12−0, 8 КО), владеющий титулами WBA Inter-Continental, WBO Global и региональным поясом WBC Asia, нокаутировал венесуэльца Омара Гарсию (15−3, 12 КО).

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