Стали известны сроки возвращения непобежденного казахстанца с титулами от WBA и WBO на профи-ринг
Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) узнал сроки возвращения на ринг после травмы, полученной перед боем в андеркарте
Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) узнал сроки возвращения на ринг после травмы, полученной перед боем в андеркарте
В данный момент Жанабаев находится в Таразе, где и приступил к тренировкам.
По информации источника, следующий поединок казахстанца планируется в марте этого года. Жанабаев владеет поясами WBA
Отметим, что травму он получил за десять дней до поединка, который был запланирован на 21 декабря в России. Соперником казахстанца должен был стать 38-летний венесуэлец Эрнесто Эспана (30−2−1, 25 КО).
Напомним, в главном событии того вечера бокса Лебедев решением судей уступил южноафриканцу Табисо Мчуну (21−5, 13 КО). А в андеркарте казахстанский суперсредневес Айдос Ербосынулы (12−0, 8 КО), владеющий титулами WBA