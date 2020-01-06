«Удары “Канело” были картинными». Непобежденный казахстанский боксер высказался о боях Головкина с Альваресом

«Этот вопрос мне задают чаще всего. Я думаю, что это будет интересно людям. Сейчас главное — насколько прибыльным будет этот бой. “Канело” провел несколько кассовых боев, а Головкин вернул свои пояса. Этот поединок напрашивается. Я думаю, что он в планах обоих боксеров. Мне было бы интересно увидеть третий бой. Вообще, я считаю, что Головкин был лучше в обоих боях. Он без вопросов победил в первом бою. И во втором смотрелся лучше. Вы видели его джебы? Он четко и сильно пробивал по “Канело”. Удары мексиканца выглядели картинными. Понимаете, у нас есть понятие “картина боя”. Действия “Канело” выглядели эффектнее, но Головкин был эффективнее. Я уверен, что Головкин сможет победить и в третьем бою. Я верю в него», — отметил Ербосынулы.