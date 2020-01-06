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6 января, источник: Vesti.kz

«Удары “Канело” были картинными». Непобежденный казахстанский боксер высказался о боях Головкина с Альваресом

Казахстанский суперсредневес Айдос Ербосынулы (13−0, 8 КО) в интервью Vesti.kz поделился своим мнением о трилогии между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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«Этот вопрос мне задают чаще всего. Я думаю, что это будет интересно людям. Сейчас главное — насколько прибыльным будет этот бой. “Канело” провел несколько кассовых боев, а Головкин вернул свои пояса. Этот поединок напрашивается. Я думаю, что он в планах обоих боксеров. Мне было бы интересно увидеть третий бой. Вообще, я считаю, что Головкин был лучше в обоих боях. Он без вопросов победил в первом бою. И во втором смотрелся лучше. Вы видели его джебы? Он четко и сильно пробивал по “Канело”. Удары мексиканца выглядели картинными. Понимаете, у нас есть понятие “картина боя”. Действия “Канело” выглядели эффектнее, но Головкин был эффективнее. Я уверен, что Головкин сможет победить и в третьем бою. Я верю в него», — отметил Ербосынулы.

Напомним, что первый бой Головкина и Альвареса в сентябре 2017 года завершился скандальной ничьей, а через 12 месяцев решением большинства судей победил мексиканец. Это поражение стало для казахстанца первым в карьере. Сейчас оба боксера выступают на стриминговой платформе DAZN.

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