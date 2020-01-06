Головкин, Елеусинов и другие. Как выглядит рейтинг лучших казахстанских боксеров на начало 2020 года

Согласно данным авторитетного сайта BoxRec, на счету 37-летнего GGG 1276 очков. В 2019 году Головкин провел два победных боя: сначала нокаутировал канадца Стива Роллса, а затем победил украинца Сергея Деревянченко. Причем в последнем своем поединке казахстанец завоевал сразу два чемпионских пояса — IBF и IBO в среднем весе. Всего же у Головкина уже 42 поединка, 40 из которых он выиграл, один проиграл и еще один завершил вничью.
Второе место в рейтинге занимает Батыр Джукембаев, который в прошлом году трижды выходил на ринг (против мексиканцев Хильберто Месы, Луиса Хесуса Видалеса и Мигеля Васкеса), и во всех своих поединках одержал победы. На его счету 196,1 балла. Всего же 28-летний Джукембаев уже успел провести 17 поединков, которые все выиграл.
А на третьей строчке располагается 35-летний Канат Ислам — 141,6. В 2019 году он дважды выходил на ринг, одержав победы над доминиканцем Хулио де Хесусом и Уолтером Каутондоквой из Намибии. Всего на счету Ислама 27 победных поединков.
Полностью ТОП-10 P4P казахстанских боксеров выглядит так:
1. Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО, средний вес, 37 лет) — 1276 очков;
2. Батыр Джукембаев (17−0−0, 13 КО, первый полусредний вес, 28 лет) — 196,1;
3. Канат Ислам (27−0−0, 21 КО, средний вес, 35 лет) — 141,6;
4. Виктор Коточигов (11−0−0, 4 КО, легкий вес, 26 лет) — 113,2;
5. Нурзат Сабиров (10−0−0, 9 КО, второй средний вес, 26 лет) — 80,01;
6. Жанкош Тураров (24−0−0, 17 КО, первый полусредний вес, 29 лет) — 72,91;
7. Нурсултан Жанабаев (8−0−0, 5 КО, полусредний вес, 27 лет) — 63,78;
8. Данияр Елеусинов (9−0−0, 5 КО, полусредний вес, 28 лет) — 54,77;
9. Садриддин Ахмедов (11−0−0, 10 КО, первый средний вес, 21 год) — 50,55;
10. Айдос Ербосынулы (13−0−0, 9 КО, второй средний вес, 28 лет) — 50,35.