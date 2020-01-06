Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
34
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
12
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс
Колорадо Эвеланш
00
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
6.01
Наполи
Интер
13
Хоккей. КХЛ
6.01
Динамо Р
Йокерит
07
Футбол. Зарубежный
6.01
Лечче
Удинезе
01
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
16:10
Динамо Мн
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
6.01
Авангард
Барыс
23
Футбол. Зарубежный
6.01
Аталанта
Парма
50
Футбол. Зарубежный
6.01
Ювентус
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
6.01
Милан
Сампдория
00
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
6 января, источник: Vesti.kz

Головкин, Елеусинов и другие. Как выглядит рейтинг лучших казахстанских боксеров на начало 2020 года

Звезда профессионального бокса Геннадий Головкин занимает первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) среди казахстанцев на начало 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Согласно данным авторитетного сайта BoxRec, на счету 37-летнего GGG 1276 очков. В 2019 году Головкин провел два победных боя: сначала нокаутировал канадца Стива Роллса, а затем победил украинца Сергея Деревянченко. Причем в последнем своем поединке казахстанец завоевал сразу два чемпионских пояса — IBF и IBO в среднем весе. Всего же у Головкина уже 42 поединка, 40 из которых он выиграл, один проиграл и еще один завершил вничью.

Читайте также
Данияр Елеусинов после досрочной победы высказался о возможных боях с Кроуфордом, Спенсом и экс-чемпионом мира

Второе место в рейтинге занимает Батыр Джукембаев, который в прошлом году трижды выходил на ринг (против мексиканцев Хильберто Месы, Луиса Хесуса Видалеса и Мигеля Васкеса), и во всех своих поединках одержал победы. На его счету 196,1 балла. Всего же 28-летний Джукембаев уже успел провести 17 поединков, которые все выиграл.

А на третьей строчке располагается 35-летний Канат Ислам — 141,6. В 2019 году он дважды выходил на ринг, одержав победы над доминиканцем Хулио де Хесусом и Уолтером Каутондоквой из Намибии. Всего на счету Ислама 27 победных поединков.

Полностью ТОП-10 P4P казахстанских боксеров выглядит так:

1. Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО, средний вес, 37 лет) — 1276 очков;
2. Батыр Джукембаев (17−0−0, 13 КО, первый полусредний вес, 28 лет) — 196,1;
3. Канат Ислам (27−0−0, 21 КО, средний вес, 35 лет) — 141,6;
4. Виктор Коточигов (11−0−0, 4 КО, легкий вес, 26 лет) — 113,2;
5. Нурзат Сабиров (10−0−0, 9 КО, второй средний вес, 26 лет) — 80,01;
6. Жанкош Тураров (24−0−0, 17 КО, первый полусредний вес, 29 лет) — 72,91;
7. Нурсултан Жанабаев (8−0−0, 5 КО, полусредний вес, 27 лет) — 63,78;
8. Данияр Елеусинов (9−0−0, 5 КО, полусредний вес, 28 лет) — 54,77;
9. Садриддин Ахмедов (11−0−0, 10 КО, первый средний вес, 21 год) — 50,55;
10. Айдос Ербосынулы (13−0−0, 9 КО, второй средний вес, 28 лет) — 50,35.

Читайте также
"Я - волшебник? Не знаю". Скабелка раскрыл секрет победы "Барыса" над лидером своего дивизиона
Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» крупную победу в Серии A
Сами отдали золото Канаде: как Россия проиграла финал МЧМ
СМИ: Капитан «Зенита» не будет продлевать контракт с клубом
Канделаки ответила фанатам, запутавшимся в трансляциях хоккея
Главный тренер сборной России указал на ошибку судей в финале ЧМ
Скончался вице-чемпион мира в составе сборной Германии
Хоккеист РФ рассказал об аде на последних минутах финала МЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь