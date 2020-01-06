Головкин, Елеусинов и другие. Как выглядит рейтинг лучших казахстанских боксеров на начало 2020 года

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Согласно данным авторитетного сайта BoxRec, на счету 37-летнего GGG 1276 очков. В 2019 году Головкин провел два победных боя: сначала нокаутировал канадца Стива Роллса, а затем победил украинца Сергея Деревянченко. Причем в последнем своем поединке казахстанец завоевал сразу два чемпионских пояса — IBF и IBO в среднем весе. Всего же у Головкина уже 42 поединка, 40 из которых он выиграл, один проиграл и еще один завершил вничью.

Второе место в рейтинге занимает Батыр Джукембаев, который в прошлом году трижды выходил на ринг (против мексиканцев Хильберто Месы, Луиса Хесуса Видалеса и Мигеля Васкеса), и во всех своих поединках одержал победы. На его счету 196,1 балла. Всего же 28-летний Джукембаев уже успел провести 17 поединков, которые все выиграл.

А на третьей строчке располагается 35-летний Канат Ислам — 141,6. В 2019 году он дважды выходил на ринг, одержав победы над доминиканцем Хулио де Хесусом и Уолтером Каутондоквой из Намибии. Всего на счету Ислама 27 победных поединков.

Полностью ТОП-10 P4P казахстанских боксеров выглядит так: