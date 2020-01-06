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6 января, источник: Vesti.kz

«Я мечтаю о бое с “Канело” и иду по стопам Головкина». Казахстанец с тремя титулами — о рейтинге, соперниках, весе и цели

Казахстанский суперсредневес Айдос Ербосынулы (13−0, 8 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о своих титулах WBO Global, WBC Asia и WBA Intercontinental. Также он назвал главную цель и раскрыл особенности подбора соперников.

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— Мои пояса в мире считаются, признанными в мире. Я в 2018 году стал чемпионом Азии по версии WBA. После этого я завоевал титул WBC Asia. Особое значение для меня имеет пояс WBA International. Благодаря завоеванию титулов, я поднимаюсь в рейтинге. Тогда я смогу стать официальным претендентом для чемпионом мира, — говорит Ербосынулы.

— Расскажите о своей промоутерской компании?

— Хочется поблагодарить свою промоутерскую компанию Suleimen Promotions. Они обеспечивают прекрасную помощь. Сейчас вместе с другим боксером Нурсултаном Жанабаевым мы участвуем в хороших вечерах. Мы считаем себя последователями нашего старшего брата Геннадия Головкина. Это наш лучший боксер. Мы мечтаем пойти по его стопам и продолжить его славу.

— Кто занимается подбором соперников?

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— Этим занимается промоутерская компания. Они подбирают соперников. В моем весе очень много боксеров. В каждом весе есть ТОП-15. Мне подбирают соперников из этого числа. Мы не смотрим на BoxRec. Этот сервис не показывает истинную силу боксеров.

— Помните свой первый бой в профи?

— Дебют состоялся в Украине. Соперник был белорусский боксер. Очень серьезно готовился. Два месяца настраивался и тренировался. Я смог победить своего соперника уже в первом раунде, нокаутировав его.

— Некоторые любители спорта считают, что вам все сложнее побеждать соперников. Это связано с подросшим уровнем ваших соперников?

— В первых поединках нам находят соперников послабее. Как только начинаешь нарабатывать опыт, как только подрастает рейтинг, оппоненты становятся сильнее. У вас может быть рекордс 30−0, но вы можете остаться за пределами элиты. В моих последних поединках соперники были непростыми. Приходилось контролировать ситуацию. Главная цель — это не победить нокаутом. Если есть возможность, мы стараемся нокаутировать. Как это получилось в последнем бою.

— Расскажи подробнее о последнем бое против венесуэльца Омара Гарсии?

— В каждом бою мы узнаем что-то новое, делаем ошибки. В целом, мне понравилось то, как я боксировал в последний раз.

— Вам комфортно в своем весе?

— Мне очень комфортно в этом весе. Я сгоняю около десяти килограмм. Это не так сложно. Это можно сделать с помощью диет и физических упражнений. Мой секрет «завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу». Нужно питаться здоровой пищей и каждый день делать упражнения. За один месяц вы можете сбросить до пяти килограмм. У каждого человека свой метаболизм.

— С кем ты хотел бы подраться?

— С одним чемпионом мира, он из США (во втором среднем весе два чемпиона мира из США — Давид Бенавидес с титулом WBC и Калеб Плант с поясом IBF — прим.Vesti.kz). У меня очень много боксеров, с которыми хотелось бы подраться. Я не хочу слишком много говорить, ведь у меня небольшой рейтинг. Моя главная мечта — выйти с «Канело». А в своем весе я хочу встретиться со всеми чемпионами.

— Поступали ли вам предложения от других промоутерских компаний?

— Есть некоторые предложения. Меня могут продать, если я дам свое разрешение. У нас много пунктов в договоре. К сожалению не могу рассказать подробнее. Есть возможность сотрудничать с другими промоутерскими компаниями.

— Где проходит подготовка?

— Если поединок проходит в другой стране, то мы проводим подготовку там. Однако к бою в Алматы я готовился в Великобритании. В Австралию мы должны были поехать за месяц, но визу нам дали лишь за неделю. Тогда мы готовились в Алматы. Нам очень помогли узбекские боксеры. Они сейчас на хорошем уровне.

— Были ли какие-то опасные моменты в спаррингах?

— Таких моментов в спаррингах бывает. Во время спаррингов не выходишь настроенным. Стараешься не получить травму. Если я буду проводить десятираундовый спарринг, то я буду менять трех соперников. Всякое бывает в спарринге, но мы всерьез не воспринимаем эти эпизоды. Мы учимся на ошибках и в следующий раз стараемся этого не допускать.

— Кто ближе к титулам из казахстанцев?

— Все наши боксеры — это батыры. Они выходят на ринг за свою страну. Я верю в каждого из наших ребят. Многое зависит от промоутеров. Тут все непросто.

— Кто был кумиром?

— Моими кумирами были Мохаммед Али и Майк Тайсон. У нас много своих казахских боксеров. Геннадий Головкин, Бахыт Сарсекбаев, Бейбут Шуменов, Серик Сапиев — мы росли на их боях.

— Чем отличается казахстанский и мексиканский стили?

— Мексиканский стиль — это стиль разрушения. Главное — уничтожить соперника. Казахстанский стиль отличается тем, что он хитрее.

— Кем бы вы мечтали стать?

— Я думал в детстве, что стану художником. В пятом классе пошел в бокс и после этого была лишь одна цель. Мне нравился кокпар, играть на гитаре. Я даже снимался в паре эпизодов в фильмах, играл батыра. Но я — боксер. Им и останусь. Может, после завершения карьеры я займусь бизнесом, госслужбой или чем-нибудь еще.

Отметим, что в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Ербосынулы идет вторым. В ТОП-15 рейтинга казахстанец вошел в начале года.

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