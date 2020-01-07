Возвращение Головкина на ринг откладывается?
В СМИ сообщили новую дату возвращения на ринг чемпиона мира по версии IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
В СМИ сообщили новую дату возвращения на ринг чемпиона мира по версии IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
Так, обозреватель Дэн Эмброус в своей заметке на boxingnews24.com озвучил дату первых в этом году боев GGG и мексиканца Сауля Альвареса.
«Канело» будет биться 2 мая. При этом пока ни соперник, ни весовая категория неизвестны. На этой неделе состоится его встреча с
Головкин же должен провести защиту пояса IBF в бою против поляка Камила Шереметы. Изначально встреча должна была состояться в феврале. Затем дата сместилась на март 2020 года.
Эмброус же сообщил о том, что GGG выступит либо в апреле, либо в мае, тем самым подтвердив смещение дат.
Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в