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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

Возвращение Головкина на ринг откладывается?

В СМИ сообщили новую дату возвращения на ринг чемпиона мира по версии IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

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Источник: Reuters

Так, обозреватель Дэн Эмброус в своей заметке на boxingnews24.com озвучил дату первых в этом году боев GGG и мексиканца Сауля Альвареса.

«Канело» будет биться 2 мая. При этом пока ни соперник, ни весовая категория неизвестны. На этой неделе состоится его встреча с вице-президентом промоутерской компании Golden Boy Promotions Эриком Гомесом.

Головкин же должен провести защиту пояса IBF в бою против поляка Камила Шереметы. Изначально встреча должна была состояться в феврале. Затем дата сместилась на март 2020 года.

Эмброус же сообщил о том, что GGG выступит либо в апреле, либо в мае, тем самым подтвердив смещение дат.

Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке (США), когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

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