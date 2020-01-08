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8 января, источник: Vesti.kz

«Хочу драться с чемпионами». Алимханулы озвучил планы на 2020 год

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО), владеющий титулами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, заявил о грандиозных планах на этот год, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«В 2020 году хочу драться с чемпионами», — написал Алимханулы на своей странице в твиттере.

Ранее казахстанец неоднократно бросал вызов полноценному чемпиону мира по версии WBO в среднем весе Деметриусу Андраде (28−0, 17 КО) из США. Помимо американца в среднем дивизионе есть еще пять чемпионов. Так, титулами IBF и IBO владеет казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), поясом WBA (Super) — мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО), а WBC — американец Джермалл Чарло (30−0, 22 КО).

Кроме того, у WBA есть еще два чемпиона: «регулярным» поясом владеет японец Риота Мурата (16−2, 13 КО), а «временный» принадлежит британцу Крису Юбенку-младшему (29−2, 22 КО).

Свой последний бой Алимханулы провел 10 ноября во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил свои титулы. Видео можно посмотреть здесь.

На ринг казахстанец планирует вернуться в начале 2020 года.

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