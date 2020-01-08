Фьюри, лишённый 1-го места в рейтинге WBO, назвал Усика мешком

В соответствии с правилами WBO, если чемпион мира переходит в более высокую весовую категорию, он автоматически становится обязательным претендентом на пояс.

«Может, я и прислушался бы, если бы меня не убрали с первого места в рейтинге, поставив какого-то мешка из первого тяжёлого веса, у которого всего один бой в тяжёлом весе! Тогда можно было бы о чём-то говорить», — приводит слова Фьюри BoxingScene.