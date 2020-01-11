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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ назвали имя следующего соперника «Канело»

Следующий поединок звездного мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО) состоится 2 мая в Лас-Вегасе (США) и традиционно будет приурочен к празднованию одного из главных праздников его страны — Синко де Майо, сообщает vRINGe.com.

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Источник: AP 2020

По информации BoxingNews24, на следующей неделе будет объявлен соперник «Канело» — им станет непобежденный британский экс-чемпион среднего веса, ныне владеющий титулом WBO в суперсредней категории (до 76,2 килограмма) Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО). Поединок пройдет в рамках дивизиона до 76,2 килограмма и фактически будет объединительным, поскольку здесь Альварес владеет второстепенным титулом WBA Regular.

Главным событием андеркарта может стать бой проспекта легкого веса (до 61,2 килограмма) американца Райана Гарсии (19−0, 16 КО) и экс-чемпиона мира в трех категориях венесуэльца Хорхе Линареса (46−5, 28 КО) — это уже информация от президента Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи.

Для этого Гарсии и Линаресу предстоит выиграть ближайшие поединки в рамках вечера бокса 14 февраля в Анахайме (США): Райан встретится с никарагуанцем Франсиско Фонсекой (25−2−2, 19 КО), а с соперником для Хорхе пока не определились.

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