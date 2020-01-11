СМИ назвали имя следующего соперника «Канело»

Источник: AP 2020

По информации BoxingNews24, на следующей неделе будет объявлен соперник «Канело» — им станет непобежденный британский экс-чемпион среднего веса, ныне владеющий титулом WBO в суперсредней категории (до 76,2 килограмма) Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО). Поединок пройдет в рамках дивизиона до 76,2 килограмма и фактически будет объединительным, поскольку здесь Альварес владеет второстепенным титулом WBA Regular.

Главным событием андеркарта может стать бой проспекта легкого веса (до 61,2 килограмма) американца Райана Гарсии (19−0, 16 КО) и экс-чемпиона мира в трех категориях венесуэльца Хорхе Линареса (46−5, 28 КО) — это уже информация от президента Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи.