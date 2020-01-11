СМИ назвали имя следующего соперника «Канело»
Следующий поединок звездного мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО) состоится 2 мая в
Следующий поединок звездного мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО) состоится 2 мая в
По информации BoxingNews24, на следующей неделе будет объявлен соперник «Канело» — им станет непобежденный британский
Главным событием андеркарта может стать бой проспекта легкого веса (до 61,2 килограмма) американца Райана Гарсии (19−0, 16 КО) и
Для этого Гарсии и Линаресу предстоит выиграть ближайшие поединки в рамках вечера бокса 14 февраля в Анахайме (США): Райан встретится с никарагуанцем Франсиско Фонсекой (25−2−2, 19 КО), а с соперником для Хорхе пока не определились.