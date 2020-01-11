Казахстанский боксер проиграл досрочно американцу с 22 нокаутами
Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (14−2−1, 12 КО) провел свой 17-й бой в профессионалах, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (14−2−1, 12 КО) провел свой 17-й бой в профессионалах, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником полусредневеса стал не знающий поражений американец Джарон Эннис (25−0, 23 КО). Поединок стал соглавным событием вечера бокса в
Еще в первом раунде казахстанец дважды побывал в нокдауне, тем не менее он смог продержаться и продолжить бой, который в итоге был остановлен рефери в четвертом.
Таким образом, Эннис отпраздновал 23-ю победу нокаутом, в то время как Эюбов потерпел второе поражение в карьере.
Отметим, первую неудачу казахстанский боксер потерпел в июне 2019 года в андеркарте у Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).