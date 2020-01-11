Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Норвич
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Милан
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Торпедо
31
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит
Северсталь
25
Футбол. Зарубежный
19:30
Бордо
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Арсенал
11
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Хоккей. КХЛ
13:30
Барыс
Авангард
03
Хоккей. НХЛ
12.01
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
12.01
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
12.01
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.01
Каролина Харрикейнз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
12.01
Сент-Луис Блюз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
12.01
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
12.01
Вегас Голден Найтс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.01
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Питтсбург Пингвинз
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер проиграл досрочно американцу с 22 нокаутами

Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (14−2−1, 12 КО) провел свой 17-й бой в профессионалах, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Соперником полусредневеса стал не знающий поражений американец Джарон Эннис (25−0, 23 КО). Поединок стал соглавным событием вечера бокса в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), а его формат был рассчитан на десять раундов. Но он завершился в четвертом за явным преимуществом американского боксера.

Еще в первом раунде казахстанец дважды побывал в нокдауне, тем не менее он смог продержаться и продолжить бой, который в итоге был остановлен рефери в четвертом.

Таким образом, Эннис отпраздновал 23-ю победу нокаутом, в то время как Эюбов потерпел второе поражение в карьере.

Отметим, первую неудачу казахстанский боксер потерпел в июне 2019 года в андеркарте у Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

"Я пытался вытащить шайбу". Форвард "Барыса" - о голевой моменте и игроках "Авангарда"
Сборная России без Юрловой стреляла в эстафете хуже всех
Ковальчук снова сменит клуб? «Монреаль» может скинуть чемпиона
«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью в лондонском дерби
Россияне остались без медалей в эстафете на этапе КМ по биатлону
До Хави «Барселона» контактировала с тремя тренерами
Молодой русский восхищает Америку чумовыми буллитами (видео)
«Это не спорт»: Олимпиский чемпион жестко раскритиковал MMA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь