Казахстанский боксер проиграл досрочно американцу с 22 нокаутами

Соперником полусредневеса стал не знающий поражений американец Джарон Эннис (25−0, 23 КО). Поединок стал соглавным событием вечера бокса в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), а его формат был рассчитан на десять раундов. Но он завершился в четвертом за явным преимуществом американского боксера.

Еще в первом раунде казахстанец дважды побывал в нокдауне, тем не менее он смог продержаться и продолжить бой, который в итоге был остановлен рефери в четвертом.

Таким образом, Эннис отпраздновал 23-ю победу нокаутом, в то время как Эюбов потерпел второе поражение в карьере.