Бейбута Шуменова лишат титула чемпиона мира

Источник: AP 2020

Причина — неактивность боксера. Шуменов уже более 15 месяцев не выходил в ринг — то ли из-за проблем с промоутером, то ли по состоянию здоровья.

Отмечается, что вскоре оспорить «обычный» титул по версии WBA может обладатель пояса чемпиона мира по не самой престижной версии IBO Кевин Лерена (24−1, 11 КО) из ЮАР.

По данным источника, если 22 февраля на арене EWS Arena в Геппингене (Германия) Лерена побьет местного ветерана Фирата Арслана (47−8−3, 32 КО), то следующий бой может провести с бельгийцем Риядом Мерхи (29−1, 24 КО) за пояс WBA Regular. Мерхи, Лерена и Арслан занимают соответственно номер один, два и три в топ-15 по версии WBA.