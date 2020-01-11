Бейбута Шуменова лишат титула чемпиона мира
Казахстанский боксер Бейбут Шуменов, скорее всего, будет лишен титула «обычного» чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает FightNews.
Казахстанский боксер Бейбут Шуменов, скорее всего, будет лишен титула «обычного» чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает FightNews.
Причина — неактивность боксера. Шуменов уже более 15 месяцев не выходил в ринг — то ли
Отмечается, что вскоре оспорить «обычный» титул по версии WBA может обладатель пояса чемпиона мира по не самой престижной версии IBO Кевин Лерена (24−1, 11 КО) из ЮАР.
По данным источника, если 22 февраля на арене EWS Arena в Геппингене (Германия) Лерена побьет местного ветерана Фирата Арслана (47−8−3, 32 КО), то следующий бой может провести с бельгийцем Риядом Мерхи (29−1, 24 КО) за пояс WBA Regular. Мерхи, Лерена и Арслан занимают соответственно номер один, два и три в топ-15 по версии WBA.
Боксер из Бельгии является «временным» чемпионом организации. Как и полагается в WBA, у организации есть также и «суперчемпион» мира — это уроженец Армении Арсен Гуламирян (26−0, 18 КО). В декабре в Марселе (Франция) обладатель титула WBA Super остановил за девять раундов уроженца Молдовы Константина Беженару (14−1, 4 КО).