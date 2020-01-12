Экс-чемпион мира из Мексики оценил свой дебют с победой нокаутом в весе Головкина
Мексиканец Хайме Мунгия (35−0, 28 КО) прокомментировал свой дебют в среднем весе, сообщает vRINGe.com.
Мексиканец Хайме Мунгия (35−0, 28 КО) прокомментировал свой дебют в среднем весе, сообщает vRINGe.com.
Накануне Мунгия в
При этом в седьмом раунде Мунгия лишился одного балла за удар ниже пояса.
«Признаться, я сперва даже немного растерялся. Не мог сразу решить, стоит ли продолжать атаковать его по корпусу или лучше не рисковать. Хорошо, что мне вовремя помогли с подсказками в моем углу», — сказал Мунгия.
Мексиканец отметил, что в новом дивизионе теперь не чувствует усталости от весосгонки.
«Думаю, в этом весе я намного сильнее. И я не чувствую усталости, как было раньше. Пожалуй, это
Отметим, что после победы Мунгия бросил вызов обладателю титулов IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО) и другим чемпионом среднего веса.
Ранее 23-летний Мунгия владел титулом WBO в первом среднем весе. Он дважды мог стать соперником Головкина — в мае 2018 года и в сентябре 2019-го.