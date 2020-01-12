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12 января, источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира из Мексики оценил свой дебют с победой нокаутом в весе Головкина

Мексиканец Хайме Мунгия (35−0, 28 КО) прокомментировал свой дебют в среднем весе, сообщает vRINGe.com.

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Накануне Мунгия в Сан-Антонио (штат Техас, США) нокаутировал ирландца Гэри О́Салливана (30−4, 21 КО) в 11-м раунде и завоевал вакантный второстепенный титул WBO Inter-Continental.

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При этом в седьмом раунде Мунгия лишился одного балла за удар ниже пояса.

«Признаться, я сперва даже немного растерялся. Не мог сразу решить, стоит ли продолжать атаковать его по корпусу или лучше не рисковать. Хорошо, что мне вовремя помогли с подсказками в моем углу», — сказал Мунгия.

Мексиканец отметил, что в новом дивизионе теперь не чувствует усталости от весосгонки.

«Думаю, в этом весе я намного сильнее. И я не чувствую усталости, как было раньше. Пожалуй, это из-за того, что на этот раз не парился по поводу весосгонки. Мне кажется, что я выбрасывал намного больше ударов и комбинаций. Думаю, разница видна. Какую оценку я бы себе поставил за этот перформанс? Восемь или девять баллов. Мне есть еще чему учиться, но я буду это делать постепенно, шаг за шагом», — отметил Мунгия.

Отметим, что после победы Мунгия бросил вызов обладателю титулов IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО) и другим чемпионом среднего веса.

Ранее 23-летний Мунгия владел титулом WBO в первом среднем весе. Он дважды мог стать соперником Головкина — в мае 2018 года и в сентябре 2019-го.

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