Экс-чемпион мира из Мексики оценил свой дебют с победой нокаутом в весе Головкина

Накануне Мунгия в Сан-Антонио (штат Техас, США) нокаутировал ирландца Гэри О́Салливана (30−4, 21 КО) в 11-м раунде и завоевал вакантный второстепенный титул WBO Inter-Continental.

При этом в седьмом раунде Мунгия лишился одного балла за удар ниже пояса.

«Признаться, я сперва даже немного растерялся. Не мог сразу решить, стоит ли продолжать атаковать его по корпусу или лучше не рисковать. Хорошо, что мне вовремя помогли с подсказками в моем углу», — сказал Мунгия.

Мексиканец отметил, что в новом дивизионе теперь не чувствует усталости от весосгонки.

«Думаю, в этом весе я намного сильнее. И я не чувствую усталости, как было раньше. Пожалуй, это из-за того, что на этот раз не парился по поводу весосгонки. Мне кажется, что я выбрасывал намного больше ударов и комбинаций. Думаю, разница видна. Какую оценку я бы себе поставил за этот перформанс? Восемь или девять баллов. Мне есть еще чему учиться, но я буду это делать постепенно, шаг за шагом», — отметил Мунгия.

Отметим, что после победы Мунгия бросил вызов обладателю титулов IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО) и другим чемпионом среднего веса.