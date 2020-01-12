Обидчик Хопкинса отправил в нокдаун и победил экс-претендента на титул чемпиона мира

Поединок за региональный титул WBO-NABO в полутяжелом весе продлился все 10 раундов. В третьей трехминутке Смит отправлял соперника в нокдаун и в итоге выиграл раздельным решением судей — 94−95, 97−92, 98−91.

Для 30-летнего Смита эта победа стала 25-й (20 нокаутом) в карьере при трех поражениях, а 30-летний Харт проиграл в третий раз — также в его активе 26 побед (21 нокаутом). Оба соперника в прошлом были претендентами на титул чемпиона мира: Смит — в полутяжелом весе, а Харт — во втором среднем.