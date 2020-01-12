Обидчик Хопкинса отправил в нокдаун и победил экс-претендента на титул чемпиона мира
Американец Джо Смит победил соотечественника Джесси Харта в главном событии вечера бокса в
Американец Джо Смит победил соотечественника Джесси Харта в главном событии вечера бокса в
Поединок за региональный титул
Для 30-летнего Смита эта победа стала 25-й (20 нокаутом) в карьере при трех поражениях, а 30-летний Харт проиграл в третий раз — также в его активе 26 побед (21 нокаутом). Оба соперника в прошлом были претендентами на титул чемпиона мира: Смит — в полутяжелом весе, а Харт — во втором среднем.
Отметим, что Смит в декабре 2012 года стал последним соперником в карьере Бернарда Хопкинса и нокаутировал легендарного американца в восьмом раунде.