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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик Хопкинса отправил в нокдаун и победил экс-претендента на титул чемпиона мира

Американец Джо Смит победил соотечественника Джесси Харта в главном событии вечера бокса в Атлантик-Сити (штата Нью-Джерси, США), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Поединок за региональный титул WBO-NABO в полутяжелом весе продлился все 10 раундов. В третьей трехминутке Смит отправлял соперника в нокдаун и в итоге выиграл раздельным решением судей — 94−95, 97−92, 98−91.

Для 30-летнего Смита эта победа стала 25-й (20 нокаутом) в карьере при трех поражениях, а 30-летний Харт проиграл в третий раз — также в его активе 26 побед (21 нокаутом). Оба соперника в прошлом были претендентами на титул чемпиона мира: Смит — в полутяжелом весе, а Харт — во втором среднем.

Отметим, что Смит в декабре 2012 года стал последним соперником в карьере Бернарда Хопкинса и нокаутировал легендарного американца в восьмом раунде.

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