Боксер выиграл нокаутом в первом раунде и потерял сознание

Поединок продлился всего один раунд, во время которого Ринкон трижды отправил соперника в нокдаун, вынудив рефери остановить бой. Для 27-летнего американца эта победа стало десятой в его карьере без поражений.

Уже после завершения боя Ринкон отправился в свой угол, почувствовал судороги и потерял сознание. К счастью, спустя несколько минут боксер пришел в себя, самостоятельно покинул ринг и отправился в больницу.