Боксер выиграл нокаутом в первом раунде и потерял сознание
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Поединок продлился всего один раунд, во время которого Ринкон трижды отправил соперника в нокдаун, вынудив рефери остановить бой. Для 27-летнего американца эта победа стало десятой в его карьере без поражений.
Уже после завершения боя Ринкон отправился в свой угол, почувствовал судороги и потерял сознание. К счастью, спустя несколько минут боксер пришел в себя, самостоятельно покинул ринг и отправился в больницу.
Причины этого инцидента неизвестны, ведь за весь поединок Ринкон не успел пропустить ни одного серьезного удара. Для Переса же это поражение стало десятым в карьере при 13 победах (10 КО) и одной ничьей.