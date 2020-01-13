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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Боксер выиграл нокаутом в первом раунде и потерял сознание

В Сан-Антонио (штат Техас, США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy, в андеркарте которого прошел бой между американцем Джорджем Ринконом и аргентинцем Диего Пересом.

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Поединок продлился всего один раунд, во время которого Ринкон трижды отправил соперника в нокдаун, вынудив рефери остановить бой. Для 27-летнего американца эта победа стало десятой в его карьере без поражений.

Уже после завершения боя Ринкон отправился в свой угол, почувствовал судороги и потерял сознание. К счастью, спустя несколько минут боксер пришел в себя, самостоятельно покинул ринг и отправился в больницу.

Причины этого инцидента неизвестны, ведь за весь поединок Ринкон не успел пропустить ни одного серьезного удара. Для Переса же это поражение стало десятым в карьере при 13 победах (10 КО) и одной ничьей.

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