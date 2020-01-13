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11:35 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин определился с первым боем после завоевания двух титулов

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) определился с датой следующего боя. Об этом сообщили инсайдер Майк Коппинджер (The Athletic) и его коллега из ESPN Дэн Рафаэль.

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Источник: Reuters

По их информации, поединок GGG против обязательного соперника из Польши Камила Шереметы (21−0, 5 КО) планируется на 28 марта в Чикаго (штат Иллинойс, США), где есть крупная польская диаспора. Наиболее вероятным местом проведения боя называют Wintrust Arena, вмещающую больше десяти тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали условия поединка. Однако, как отмечают инсайдеры, сделка пока не утверждена.

При этом изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. Головкин уже начал подготовку к поединку.

Для Головкина предстоящий бой станет третьим из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN, по которому он заработает 100 миллионов долларов. В этом поединке казахстанец будет защищать титул IBF, который он завоевал в октябре, победив украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).

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