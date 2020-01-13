В команде Гассиева подтвердили дебют боксёра в тяжёлом весе 29 февраля

Гассиев выступит в андеркарде боя бывших чемпионов мира Джесси Варгаса и Майки Гарсии во Фриско (штат Техас). Россиянин не проводил боёв с июля 2018 года, когда проиграл единогласным решением судей финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии украинцу Александру Усику. После этого Гассиев принял решение перейти в тяжёлый вес, но вернуться на ринг раньше мешали травмы.