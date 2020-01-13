«Победа приблизит меня к боям с чемпионами IBF и WBC». Джукембаев рассказал о подготовке к защите титулов

«В прошлом году я проделал большую работу — выиграл три своих поединка и завоевал два пояса первого полусреднего веса WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental. Мне предстоит испытание серьезным соперником. В рейтинге он стоит выше всех моих предыдущих конкурентов. В последнем бою он выиграл региональный титул IBF Latino.

Я готовлюсь к этому противостоянию. Каждый бой для меня — испытание и важный шаг к вершине. Со своей командой мы изучили его стиль и готовы к сражению. Буду, как всегда, идти вперед и навязывать свой агрессивный стиль боя. Победа в этому бою приблизит меня к поединкам с чемпионами IBF и WBC Знаю, что они с оглядкой наблюдали за мной. В этом году мне хочется с ними познакомиться поближе уже в ринге", — поделился Джукембаев.