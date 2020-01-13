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13 января, источник: Vesti.kz

«Победа приблизит меня к боям с чемпионами IBF и WBC». Джукембаев рассказал о подготовке к защите титулов

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (17−0, 13 КО) поделился с корреспондентом Vesti.kz ожиданиями от предстоящего боя с аргентинцем Максимилиано Рикардо Вероной (12−3−1, 4 КО).

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Поединок состоится 25 января на арене Montreal Casino в канадском Монреале. Казахстанец будет защищать пояса WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в полусреднем весе. На бой уже проданы все билеты.

«В прошлом году я проделал большую работу — выиграл три своих поединка и завоевал два пояса первого полусреднего веса WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental. Мне предстоит испытание серьезным соперником. В рейтинге он стоит выше всех моих предыдущих конкурентов. В последнем бою он выиграл региональный титул IBF Latino.

Я готовлюсь к этому противостоянию. Каждый бой для меня — испытание и важный шаг к вершине. Со своей командой мы изучили его стиль и готовы к сражению. Буду, как всегда, идти вперед и навязывать свой агрессивный стиль боя. Победа в этому бою приблизит меня к поединкам с чемпионами IBF и WBC Знаю, что они с оглядкой наблюдали за мной. В этом году мне хочется с ними познакомиться поближе уже в ринге", — поделился Джукембаев.

Отметим, что свои титулы Джукембаев завоевал в сентябре прошлого года, победив решением судей экс-чемпиона мира мексиканца Мигеля Васкеса (41−8, 15 КО).

Напомним, что титулами WBC и WBO в первом среднем весе владеет американец Хосе Рамирес (25−0, 17 КО), а поясами IBF и WBA (Super) — британец Джошу Тейлор (16−0, 12 КО). В начале 2020 года Тейлор подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank, которая продвигает Рамиреса.

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