Sports Illustrated наградил Головкина за лучший бой года

«После нескольких месяцев погони за “Канело” Альваресом, в октябре 37-летний Головкин остановился на следующей лучшей вещи: шансе вернуть титул чемпиона мира в среднем весе. На его пути оказался Деревянченко, 33-летний тактик, который годом ранее проиграл близким решением Дэниэлу Джейкобсу. Изначально показалось, что Головкина ждет короткая ночь, когда комбинация в первом раунде отправила Деревянченко в нокдаун. Рассечение, которое открылось над правым глазом Деревянченко во втором раунде, усложнило задачу украинца, казалось, до невозможной. Но Деревянченко сплотился в третьем раунде, отвечая на каждый тяжелый удар Головкина, постоянно “копаясь” в корпусе GGG. В течение почти 36 минут двое средневесов бились, вызывая воспоминания о легендарных поединках между Артуро Гатти и Микки Уордом от промоутера Деревянченко Лу ДиБеллы, который продвигал Уорда в то время. В конечном счете Головкин победил решением. Но в ту ночь не было проигравших», — пишет SI.com.