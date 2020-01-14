Sports Illustrated наградил Головкина за лучший бой года

«После нескольких месяцев погони за “Канело” Альваресом, в октябре 37-летний Головкин остановился на следующей лучшей вещи: шансе вернуть титул чемпиона мира в среднем весе. На его пути оказался Деревянченко, 33-летний тактик, который годом ранее проиграл близким решением Дэниэлу Джейкобсу. Изначально показалось, что Головкина ждет короткая ночь, когда комбинация в первом раунде отправила Деревянченко в нокдаун. Рассечение, которое открылось над правым глазом Деревянченко во втором раунде, усложнило задачу украинца, казалось, до невозможной. Но Деревянченко сплотился в третьем раунде, отвечая на каждый тяжелый удар Головкина, постоянно “копаясь” в корпусе GGG. В течение почти 36 минут двое средневесов бились, вызывая воспоминания о легендарных поединках между Артуро Гатти и Микки Уордом от промоутера Деревянченко Лу ДиБеллы, который продвигал Уорда в то время. В конечном счете Головкин победил решением. Но в ту ночь не было проигравших», — пишет SI.com.
Напомним, Головкин и Деревянченко встретились 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).
На кону стояли два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.
Украинец уже в первом раунде оказался в нокдауне, но сумел выстоять до финального гонга.
По итогам 12 раундов судьи единогласным решением (115−112, 115−112, 114−113) отдали победу Головкину, который стал двукратным чемпионом мира в среднем весе.