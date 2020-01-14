«Даже может нокаутировать». Легендарный Чавес сделал прогноз на третий бой Головкин — «Канело»

«GGG заслуживает третьего боя, потому что в первых двух поединках, если вы их смотрели, у “Канело” не было видно явного превосходства. Честно сказать, эти два боя могли сложиться в любую сторону. Третий бой должен состояться, чтобы определить, кто же из них был по-настоящему лучше. По логике вещей, “Канело” сильно изменился. Думаю, что сейчас у “Канело” больше возможностей, теперь он даже может нокаутировать GGG. У него есть возможность доказать, что он лучше Головкина», — заявил Чавес-старший.
Напомним, Альварес в ноябре покорил четвертый дивизион — нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, отобрав у того пояс WBO в полутяжелом весе. Спустя месяц мексиканец оставил титул вакантным.
Головкин же в октябре стал двукратным чемпионом мира в среднем весе, победив украинца Сергея Деревянченко в бою за вакантные титулы IBF и IBO.
Возвращение GGG ожидается весной. «Канело», владеющий титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе, а также поясом «регулярного» чемпиона WBA во втором среднем, планирует следующий бой в мае.
Ожидается, что трилогия состоится в сентябре 2020 года. Предыдущие два поединка соперники провели также в сентябре: в 2017 году свели бой вничью, а годом позже минимально победил мексиканец.