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13:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Даже может нокаутировать». Легендарный Чавес сделал прогноз на третий бой Головкин — «Канело»

Легендарный мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес считает, что казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) заслуживает третьего поединка с его именитым соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Его слова приводит Izquierdazo.com.

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«GGG заслуживает третьего боя, потому что в первых двух поединках, если вы их смотрели, у “Канело” не было видно явного превосходства. Честно сказать, эти два боя могли сложиться в любую сторону. Третий бой должен состояться, чтобы определить, кто же из них был по-настоящему лучше. По логике вещей, “Канело” сильно изменился. Думаю, что сейчас у “Канело” больше возможностей, теперь он даже может нокаутировать GGG. У него есть возможность доказать, что он лучше Головкина», — заявил Чавес-старший.

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Напомним, Альварес в ноябре покорил четвертый дивизион — нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, отобрав у того пояс WBO в полутяжелом весе. Спустя месяц мексиканец оставил титул вакантным.

Головкин же в октябре стал двукратным чемпионом мира в среднем весе, победив украинца Сергея Деревянченко в бою за вакантные титулы IBF и IBO.

Возвращение GGG ожидается весной. «Канело», владеющий титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе, а также поясом «регулярного» чемпиона WBA во втором среднем, планирует следующий бой в мае.

Ожидается, что трилогия состоится в сентябре 2020 года. Предыдущие два поединка соперники провели также в сентябре: в 2017 году свели бой вничью, а годом позже минимально победил мексиканец.

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