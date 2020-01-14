«Даже может нокаутировать». Легендарный Чавес сделал прогноз на третий бой Головкин — «Канело»

«GGG заслуживает третьего боя, потому что в первых двух поединках, если вы их смотрели, у “Канело” не было видно явного превосходства. Честно сказать, эти два боя могли сложиться в любую сторону. Третий бой должен состояться, чтобы определить, кто же из них был по-настоящему лучше. По логике вещей, “Канело” сильно изменился. Думаю, что сейчас у “Канело” больше возможностей, теперь он даже может нокаутировать GGG. У него есть возможность доказать, что он лучше Головкина», — заявил Чавес-старший.