Капитан сборной Казахстана по боксу провел спарринг с олимпийским чемпионом из Кубы
Сборная Казахстана по боксу продолжает
Сборная Казахстана по боксу продолжает
Во время совместных УТС с командами Кубы, Японии и Венгрии представители национальной сборной поработали в паре с зарубежными боксерами.
Так, капитан сборной Казахстана, двукратный серебряный призер чемпионата мира Камшыбек Кункабаев провел спарринг с четырехкратным чемпионом мира и обладателем «золота» Олимпийских игр в Рио-2016 кубинцем Хулио Сезаром Ла Крусом.
Также с кубинцем поспарринговал чемпион юношеских Олимпийских игр Айбек Оралбай. После спарринга с кубинцем казахстанские боксеры провели работу в паре друг с другом.
Добавим, что на последнем чемпионате мира, который прошел в сентябре 2019 года в российском Екатеринбурге, Ла Крус остановился в шаге от финала. В полуфинале кубинец сенсационно уступил другому казахстанцу Бекзаду Нурдаулетову, который в итоге стал единственным из представителей Казахстана чемпионом мира.