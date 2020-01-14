Капитан сборной Казахстана по боксу провел спарринг с олимпийским чемпионом из Кубы

Во время совместных УТС с командами Кубы, Японии и Венгрии представители национальной сборной поработали в паре с зарубежными боксерами.

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Так, капитан сборной Казахстана, двукратный серебряный призер чемпионата мира Камшыбек Кункабаев провел спарринг с четырехкратным чемпионом мира и обладателем «золота» Олимпийских игр в Рио-2016 кубинцем Хулио Сезаром Ла Крусом.

Также с кубинцем поспарринговал чемпион юношеских Олимпийских игр Айбек Оралбай. После спарринга с кубинцем казахстанские боксеры провели работу в паре друг с другом.