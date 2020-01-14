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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Один из самых захватывающих в ближайшем десятилетии». Назван преемник Головкина в среднем весе

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО) является главным активом канадской промоутерской компании Eye Of The Tiger Management. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил эксперт в мире бокса Филипп Сен-Мартен. Также он предрек казахстанцу славу знаменитого соотечественника Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

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«Ахмедов не имеет богатой любительской истории, но имеет все шансы стать лучше в профессиональном боксе. Заметно, что промоутерская компания Eye Of The Tiger Management считает его одним из главных активов. Не удивлюсь, если в этом году он получит главный бой вечера.

На мой взгляд, он идет по пути, который сделает его одним из самых захватывающих средневесов в ближайшем десятилетии. Я считаю, что ему по силам достичь высот знаменитого соотечественника Геннадия Головкина, — отметил Сен-Мартен.

В последнем поединке, который состоялся 8 декабря в канадском Монреале он досрочно победил 25-летнего аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12−6−2, 7 КО). Видеообзор встречи доступен здесь.

Отметим, что Ахмедов был номинирован на звание «лучшего молодого боксера» по версии журнала The Ring, но это звание получил Вирджил Ортис-младший (15−0, 15 КО) из США.

Напомним, что Ахмедов, делами которого занимается промоутерская компания Eye Of The Tiger Managment, владеет поясом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе. В любителях он становился победителем молодежного чемпионата мира — 2016.

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