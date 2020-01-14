«Один из самых захватывающих в ближайшем десятилетии». Назван преемник Головкина в среднем весе

«Ахмедов не имеет богатой любительской истории, но имеет все шансы стать лучше в профессиональном боксе. Заметно, что промоутерская компания Eye Of The Tiger Management считает его одним из главных активов. Не удивлюсь, если в этом году он получит главный бой вечера.

На мой взгляд, он идет по пути, который сделает его одним из самых захватывающих средневесов в ближайшем десятилетии. Я считаю, что ему по силам достичь высот знаменитого соотечественника Геннадия Головкина, — отметил Сен-Мартен.

В последнем поединке, который состоялся 8 декабря в канадском Монреале он досрочно победил 25-летнего аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12−6−2, 7 КО). Видеообзор встречи доступен здесь.

Отметим, что Ахмедов был номинирован на звание «лучшего молодого боксера» по версии журнала The Ring, но это звание получил Вирджил Ортис-младший (15−0, 15 КО) из США.