Казахстанцы Алимханулы и Нурсултанов поднялись в рейтинге IBF
Международная боксерская федерация (IBF) обновила свои рейтинги, передает корреспондент Vesti.kz. В них представлены четыре казахстанца.
Международная боксерская федерация (IBF) обновила свои рейтинги, передает корреспондент Vesti.kz. В них представлены четыре казахстанца.
В среднем весе Мейирим Нурслутанов (13−0, 8 КО) поднялся с девятого на восьмое место, а Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) — с 15-го на 12-е. В полусредней категории восьмым остался Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), а в первой полусредней
В среднем весе на 14-й позиции располагается уроженец Талдыкоргана Анатолий Муратов (22−2, 15 КО). В рейтинге IBF, как и в списке от WBA, боксер из Германии указан как гражданин Казахстана.
Отметим, что Алимханулы владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global, Нурсултанов — WBC (USNBC), Джукембаев — WBC Continental Americas и IBF
По версии IBF у Казахстана один действующий чемпион мира — чемпионом в среднем весе является Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), которому также принадлежит титул IBO. Оба пояса он завоевал 5 октября, когда в