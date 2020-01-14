Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
14.01
Витязь
Йокерит
23
Хоккей. КХЛ
14.01
СКА
Динамо Р
30
Хоккей. КХЛ
14.01
ЦСКА
Динамо Мн
51
Хоккей. КХЛ
14.01
Северсталь
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
14.01
Торпедо
Сочи
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
14.01
Трактор
Металлург Мг
21
Хоккей. КХЛ
14.01
Барыс
Салават Юлаев
53
Хоккей. КХЛ
14.01
Куньлунь
Сибирь
Б
45
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
Хоккей. КХЛ
14.01
Амур
Ак Барс
Б
23
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
14 января, источник: Vesti.kz

Казахстанцы Алимханулы и Нурсултанов поднялись в рейтинге IBF

Международная боксерская федерация (IBF) обновила свои рейтинги, передает корреспондент Vesti.kz. В них представлены четыре казахстанца.

Наверх

В среднем весе Мейирим Нурслутанов (13−0, 8 КО) поднялся с девятого на восьмое место, а Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) — с 15-го на 12-е. В полусредней категории восьмым остался Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), а в первой полусредней по-прежнему 12-м идет Батыр Джукембаев (17−0, 13 КО).

В среднем весе на 14-й позиции располагается уроженец Талдыкоргана Анатолий Муратов (22−2, 15 КО). В рейтинге IBF, как и в списке от WBA, боксер из Германии указан как гражданин Казахстана.

Отметим, что Алимханулы владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global, Нурсултанов — WBC (USNBC), Джукембаев — WBC Continental Americas и IBF Inter-Continental, а Жанабаев — WBA Inter-Continental, IBF Australasian и WBO Oriental.

По версии IBF у Казахстана один действующий чемпион мира — чемпионом в среднем весе является Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), которому также принадлежит титул IBO. Оба пояса он завоевал 5 октября, когда в Нью-Йорке единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО).

Лория нашел плюсы для Билека в совмещении постов главного тренера в "Астане" и сборной
Российские биатлонисты стартуют на этапе КМ в Рупольдинге
ЦСКА прервал 13-матчевую победную серию «Реала» в Евролиге
Александр Овечкин побил еще несколько рекордов в НХЛ
Президента Российской футбольной премьер-лиги допросили в МВД
Усманов заплатил 30 млн фунтов за название стадиона «Эвертона»
СКА в четвертый раз в сезоне обыграл рижское «Динамо» в КХЛ
«Химки» проиграли четвертый матч подряд в Евролиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь