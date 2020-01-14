Казахстанцы Алимханулы и Нурсултанов поднялись в рейтинге IBF

В среднем весе Мейирим Нурслутанов (13−0, 8 КО) поднялся с девятого на восьмое место, а Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) — с 15-го на 12-е. В полусредней категории восьмым остался Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), а в первой полусредней по-прежнему 12-м идет Батыр Джукембаев (17−0, 13 КО).

В среднем весе на 14-й позиции располагается уроженец Талдыкоргана Анатолий Муратов (22−2, 15 КО). В рейтинге IBF, как и в списке от WBA, боксер из Германии указан как гражданин Казахстана.

Отметим, что Алимханулы владеет титулами WBC Continental Americas и WBO Global, Нурсултанов — WBC (USNBC), Джукембаев — WBC Continental Americas и IBF Inter-Continental, а Жанабаев — WBA Inter-Continental, IBF Australasian и WBO Oriental.