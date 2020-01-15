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09:06 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу Беспутин не прошел допинг-контроль

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест. Результаты теста поступили в распоряжение ТАСС.

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Источник: AFP 2020

Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. После поединка спортсмен прошел допинг-контроль. Именно эта проба дала положительный результат на препарат Лигандрол.

Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас. Все поединки Беспутин провел в США.

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