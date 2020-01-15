Чемпион мира по боксу Беспутин не прошел допинг-контроль

Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс , выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. После поединка спортсмен прошел допинг-контроль. Именно эта проба дала положительный результат на препарат Лигандрол.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас. Все поединки Беспутин провел в США.