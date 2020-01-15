WBA проводит исследование результатов допинг-тестирования Беспутина
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) начала исследование результатов
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) начала исследование результатов
Во вторник стало известно, что 28-летний российский боксер, который является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил
«В настоящий момент мы проводим исследование данной ситуации. Мы сможем
На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас. Все поединки Беспутин провел в США.