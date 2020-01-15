WBA проводит исследование результатов допинг-тестирования Беспутина

Во вторник стало известно, что 28-летний российский боксер, который является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

«В настоящий момент мы проводим исследование данной ситуации. Мы сможем что-либо прокомментировать только после того, как завершатся все процедуры», — сказал собеседник агентства.

Допинг-проба дала положительный результат на препарат Лигандрол. Он является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.