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09:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Потратили все на “Канело” и GGG». DAZN столкнулся с финансовыми проблемами

Известный американский тренер и эксперт бокса, член Зала славы как спортивный обозреватель Тедди Атлас дал интервью новостному порталу AB Boxing News, где рассказал о финансовых проблемах стримингового сервиса DAZN, с которым сотрудничают известный британский промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) и американский промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions). Его слова приводит vRINGe.com.

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Напомним, DAZN запустился в 2016 году и позиционировался как проект с бюджетом в миллиард долларов. Стриминг транслирует вечера бокса, футбольные матчи Лиги чемпионов и другие спортивные события на территории 9 стран (США, Австрия, Бразилия, Канада, Германия, Италия, Япония, Испания, Швейцария).

— Эдди Хирн как-то сказал, что хочет повысить цену за месячную подписку на DAZN до 50 долларов. Я считаю, это возмутительно.

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— У них проблема. Вы не слышали? У DAZN проблема. У них закончились деньги. Они выстрелили в воздух красную сигнальную ракету. Хьюстон, у нас проблема. Они потратили слишком много денег. Их бизнес-план пока не работает хорошо. Они потратили все деньги на «Канело» и GGG и не смогли свести их в ринге. Они теперь никогда не вернут эти деньги обратно. Подписка сначала стоила 9,99 доллара, затем цена стала 19,99, а теперь они хотят сделать 50. Еще раз — это красная сигнальная ракета. У нас денежные проблемы. Нам нужно больше денег. Мы сделали что-то неправильно. Мы спустили все деньги. Но никому не говорите об этом.

Головкин начал сотрудничать с DAZN в марте прошлого года. Казахстанец подписал контракт на три года и шесть боев, два из которых он уже провел. По информации Yahoo! Sports, сделка принесет GGG более 100 миллионов долларов.

Что касается «Канело», то он присоединился в платформе в 2018 году, заключив контракт на 11 боев, по которому ему полагаются 365 миллионов долларов.

DAZN пытался вновь свести боксеров в сентябре 2019-го, но Альварес отказался. Предыдущие два поединка соперники провели также в сентябре: в 2017 году свели бой вничью, а годом позже минимально победил мексиканец.

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