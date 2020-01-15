«Потратили все на “Канело” и GGG». DAZN столкнулся с финансовыми проблемами

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Напомним, DAZN запустился в 2016 году и позиционировался как проект с бюджетом в миллиард долларов. Стриминг транслирует вечера бокса, футбольные матчи Лиги чемпионов и другие спортивные события на территории 9 стран (США, Австрия, Бразилия, Канада, Германия, Италия, Япония, Испания, Швейцария).

— Эдди Хирн как-то сказал, что хочет повысить цену за месячную подписку на DAZN до 50 долларов. Я считаю, это возмутительно.

— У них проблема. Вы не слышали? У DAZN проблема. У них закончились деньги. Они выстрелили в воздух красную сигнальную ракету. Хьюстон, у нас проблема. Они потратили слишком много денег. Их бизнес-план пока не работает хорошо. Они потратили все деньги на «Канело» и GGG и не смогли свести их в ринге. Они теперь никогда не вернут эти деньги обратно. Подписка сначала стоила 9,99 доллара, затем цена стала 19,99, а теперь они хотят сделать 50. Еще раз — это красная сигнальная ракета. У нас денежные проблемы. Нам нужно больше денег. Мы сделали что-то неправильно. Мы спустили все деньги. Но никому не говорите об этом.

Головкин начал сотрудничать с DAZN в марте прошлого года. Казахстанец подписал контракт на три года и шесть боев, два из которых он уже провел. По информации Yahoo! Sports, сделка принесет GGG более 100 миллионов долларов.

Что касается «Канело», то он присоединился в платформе в 2018 году, заключив контракт на 11 боев, по которому ему полагаются 365 миллионов долларов.