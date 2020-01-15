«Сделал из мальчика боксера, с которым никто не хотел драться». Абель Санчес раскрыл секрет успеха Головкина

«Почему Головкин не поднимается в весе? Это нужно спросить у него. Я лишь тренировал его, общался в зале, а всем остальным занимались его менеджеры, братья Германы, которые работали в Германии с другими менеджерами и планировали бои. Я же просто просил назвать мне дату поединка и имя соперника, после чего мы отправлялись в зал, чтобы готовиться. Я никогда не говорил с ним (с Геннадием) на этот счет. Потому что это работа его менеджеров. Они проделали фантастическую работу, которую люди не замечают. Не только братья Германы, но и Том Леффлер (промоутер GGG). Он сделал из мальчика боксера, с которым никто не хотел драться в 2012 году. До 2012 мы выступали в Германии, в Панаме, в Украине… Никто не хотел связываться c GGG. А затем, не знаю как, но Том убедил телеканал HBO взять Головкина. Изначально он должен был драться с Пирогом, но тот вылетел из-за травмы спины. Тогда нам предложили другого парня, который, как нам казалось, навяжет конкуренцию. Это был Гжегож Прокса. И всю эту работу проделал Леффлер. Когда люди так хорошо делают работу, твоя работа становится гораздо легче. Тебе нужно лишь готовить боксера к боям и убедиться, что он готов драться. Они заставили его сиять и сделали его имя узнаваемым. Так что ни о какой плохой работе менеджмента говорить здесь не приходится», — заявил Санчес.