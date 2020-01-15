Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
25
Хоккей. НХЛ
16.01
Монреаль Канадиенс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
16.01
Сент-Луис Блюз
Филадельфия Флайерз
Все события
Фоторепортажи
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
10:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Сделал из мальчика боксера, с которым никто не хотел драться». Абель Санчес раскрыл секрет успеха Головкина

Абель Санчес, ранее долгое время тренировавший действующего чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), дал интервью Fight Hub TV, в котором рассказал о секрете успеха казахстанского боксера.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Стороны сотрудничали с 2010 года. В апреле 2019 года Головкин объявил о расставании с Санчесом, объяснив свое решение желанием совершенствоваться.

Читайте также
«Один из самых захватывающих в ближайшем десятилетии». Назван преемник Головкина в среднем весе

«Почему Головкин не поднимается в весе? Это нужно спросить у него. Я лишь тренировал его, общался в зале, а всем остальным занимались его менеджеры, братья Германы, которые работали в Германии с другими менеджерами и планировали бои. Я же просто просил назвать мне дату поединка и имя соперника, после чего мы отправлялись в зал, чтобы готовиться. Я никогда не говорил с ним (с Геннадием) на этот счет. Потому что это работа его менеджеров. Они проделали фантастическую работу, которую люди не замечают. Не только братья Германы, но и Том Леффлер (промоутер GGG). Он сделал из мальчика боксера, с которым никто не хотел драться в 2012 году. До 2012 мы выступали в Германии, в Панаме, в Украине… Никто не хотел связываться c GGG. А затем, не знаю как, но Том убедил телеканал HBO взять Головкина. Изначально он должен был драться с Пирогом, но тот вылетел из-за травмы спины. Тогда нам предложили другого парня, который, как нам казалось, навяжет конкуренцию. Это был Гжегож Прокса. И всю эту работу проделал Леффлер. Когда люди так хорошо делают работу, твоя работа становится гораздо легче. Тебе нужно лишь готовить боксера к боям и убедиться, что он готов драться. Они заставили его сиять и сделали его имя узнаваемым. Так что ни о какой плохой работе менеджмента говорить здесь не приходится», — заявил Санчес.

Напомним, под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним совместным поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

В мае прошлого года Головкин начал тренироваться с Джонатаном Бэнксом. Под руководством нового тренера GGG провел два поединка: в июне нокаутировал канадца Стива Роллса в дебютном бою на платформе DAZN, а в октябре завоевал титулы IBF и IBO после победы над украинцем Сергеем Деревянченко.

Читайте также
Экс-игрок "Астаны" и "Кайрата" начал переговоры с другим клубом после трансфера Куата
Министр спорта России вместе с правительством ушел в отставку
Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Австралии
Вальверде расплакался во время прощания с игроками «Барселоны»
ОКР присоединился к суду против WADA: что это значит?
Назван игрок, который превосходит Роналду по силе и скорости
СМИ: Бывший игрок «Спартака» близок к переходу в «Тоттенхэм»
Сборная России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь