Федерация бокса России начала собственное расследование результатов допинг-теста Беспутина
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Федерация бокса России проводит собственное расследование результатов
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Федерация бокса России проводит собственное расследование результатов
28-летний российский боксер, который является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе, провалил
«Мы уже начали разбирательство, будем смотреть, — сказал Кремлев. — Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло».
Кремлев рассказал о позиции федерации относительно вскрытия пробы «Б». «Думаю, надо [вскрывать пробу], — сказал он. — Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу “Б” или нет. Что там, в каких дозах и все остальное».
На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас.