«Нелегкий выбор». Тренер рассказал о формировании состава сборной Казахстана по боксу на Олимпиаду
Национальная сборная Казахстана по боксу проводит
Национальная сборная Казахстана по боксу проводит
УТС начались 5 января. Заключительный же этап подготовки состоится в
«Куба привезла сильный состав, среди них четырехкратный чемпион мира, Олимпийский чемпион 2016 года Хулио Сесар Ла Круз, действующий чемпион мира Энди Круз Гомес, чемпион мира, чемпион олимпийских игр Арлен Лопес, олимпийские чемпионы Саталонг, Эстрада и другие боксеры. Совместные тренировки — это хорошее перенятие опыта. Тренировки проходят в боевом режиме. Идет боевая и специальная физическая подготовка. Помимо спаррингов, у нас проходит работа на снарядах, беговая работа. Здесь в условиях среднегорья мы специально набираем физическую форму и в то же время, отрабатываем боевую практику», — прокомментировал главный тренер сборной Казахстана Галым Кенжебаев.
Он отметил, что окончательный состав, который поедет в Китай для завоевания лицензий на Олимпиаду-2020, будет объявлен по окончанию сборов в столице.
«В каждой весовой категории у нас имеется очень хорошая конкуренция. С одной стороны, это хорошо. А с другой — неудобно, ведь лишь один боксер может представлять свой вес в составе национальной сборной на таких турнирах. В составе сборной много отличных боксеров. Есть и молодые боксеры, и ветераны. Боксеры постоянно между собой конкурируют, что повышает их уровень. Конкуренция очень большая. Например, взять весовую категорию 81 килограмм: у нас есть и действующий чемпион мира Бекзад Нурдаулетов и чемпион Азии Бек Нурмаганбет. Также в этом весе есть чемпион мира по молодежи Нурбек Оралбай. В 91 килограмме у нас есть опытный Василий Левит и молодой, но перспективный Айбек Оралбай, который тоже себя хорошо проявляет. Недавно к ним прибавился Сагындык Тогамбай — двукратный чемпион Азии среди молодежи, серебряный призер чемпионата мира. В 69 килограммах у нас тоже сильные ребята, также и в 75. В 52 килограмма мы взяли молодого Сабырхана Махмуда, который в прошлом году в третий раз привез “золото” с чемпионата Азии среди молодежи. Национальная сборная имеет сильных боксеров. В каждом весе по