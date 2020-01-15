«Нелегкий выбор». Тренер рассказал о формировании состава сборной Казахстана по боксу на Олимпиаду

«В каждой весовой категории у нас имеется очень хорошая конкуренция. С одной стороны, это хорошо. А с другой — неудобно, ведь лишь один боксер может представлять свой вес в составе национальной сборной на таких турнирах. В составе сборной много отличных боксеров. Есть и молодые боксеры, и ветераны. Боксеры постоянно между собой конкурируют, что повышает их уровень. Конкуренция очень большая. Например, взять весовую категорию 81 килограмм: у нас есть и действующий чемпион мира Бекзад Нурдаулетов и чемпион Азии Бек Нурмаганбет. Также в этом весе есть чемпион мира по молодежи Нурбек Оралбай. В 91 килограмме у нас есть опытный Василий Левит и молодой, но перспективный Айбек Оралбай, который тоже себя хорошо проявляет. Недавно к ним прибавился Сагындык Тогамбай — двукратный чемпион Азии среди молодежи, серебряный призер чемпионата мира. В 69 килограммах у нас тоже сильные ребята, также и в 75. В 52 килограмма мы взяли молодого Сабырхана Махмуда, который в прошлом году в третий раз привез “золото” с чемпионата Азии среди молодежи. Национальная сборная имеет сильных боксеров. В каждом весе по три-четыре спортсмена, которые достойные представлять нашу страну. Выбор предстоит нелегкий. Ставку будем делать на тех спортсменов, которые, в первую очередь, показывают стабильный результат. Кто будет лучше готов и здоров на все сто процентов, те и поедут на завоевание лицензии», — подытожил тренер.