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15:07 (мск), источник: ТАСС

Команда Беспутина считает, что запрещенные вещества могли попасть к боксеру с едой

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Запрещенные вещества могли попасть в организм российского боксера Александра Беспутина вместе с едой. Об этом ТАСС заявили в команде спортсмена.

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28-летний россиянин, который является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

«Возможно, что-то могло попасть в организм с едой. Сейчас мы запросили все документы по пробам, будем разбираться», — сказал собеседник агентства.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank («Топ рэнк»), а его менеджером стал Эгис Климас.

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