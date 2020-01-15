Бутаев: Беспутин долго не соглашался сдать допинг-тест после боя за титул чемпиона мира
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Беспутин долго не соглашался на сдачу
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Беспутин долго не соглашался на сдачу
Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. Позднее стало известно, что Беспутин провалил
«Мы долго настаивали, чтобы проводили тесты, команда соперника не соглашалась. В итоге мне самому пришлось оплатить пробы за нас двоих. И сейчас я не удивлен положительному результату», — отметил Бутаев.
На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank («Топ рэнк»), а его менеджером стал Эгис Климас.