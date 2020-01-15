Семь белорусских спортсменок выступят на турнире по боксу в Сербии

В частности, это этап подготовки к турниру олимпийской квалификации, который пройдет в Лондоне 13—23 марта . «В Сербии ежегодно проходит один из самых конкурентных в Европе турниров по боксу среди женщин. В Сомбор отправился сильнейший состав женской команды Беларуси. Это отличная возможность получить соревновательный опыт. Кроме того, благодаря этим состязаниям мы определимся с кандидатами на участие в турнире олимпийской квалификации», — сказал он.