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16:11 (мск), источник: БЕЛТА

Семь белорусских спортсменок выступят на турнире по боксу в Сербии

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь белорусских спортсменок выступят на международном турнире по боксу среди женщин «Кубок наций», который пройдет 16—20 января в сербском Сомборе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

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Сразиться за медали на ринг выйдут белорусские спортсменки Юлия Апанасович (весовая категория 51 кг), Ольга Лущик (51 кг), Полина Сергеева (54 кг), Марина Мулярчик (60 кг), Виктория Кебикова (75 кг), Алина Вебер (75 кг) и Екатерина Ковалева (свыше 81 кг).

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Исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметил, что для белорусских спортсменок эти соревнования имеют большое значение.

В частности, это этап подготовки к турниру олимпийской квалификации, который пройдет в Лондоне 13—23 марта. «В Сербии ежегодно проходит один из самых конкурентных в Европе турниров по боксу среди женщин. В Сомбор отправился сильнейший состав женской команды Беларуси. Это отличная возможность получить соревновательный опыт. Кроме того, благодаря этим состязаниям мы определимся с кандидатами на участие в турнире олимпийской квалификации», — сказал он.

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