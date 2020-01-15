«Нужна для трилогии с «Канело». Названа главная цель Головкина в следующем бою

«Борьба с “Канело” — это то, что предпочтительно всем, кто следит за карьерой Головкина. Сейчас все идет к тому, что их третий бой — это вопрос времени. Однако перед трилогией GGG необходимо защитить свой титул в поединке с не самым искушенным Камилом Шереметой. Не вижу каких-нибудь реальных перспектив у поляка. Головкину необходима яркая победа, которая убедит в его готовности к реваншу с “Канело”. Поражение в бою с поляком поставит крест на перспективах GGG. Превосходство казахстанца невероятно. Я думаю, что в этом бою мы увидим сокрушительный нокаут от GGG», — отметил МакКаферри.