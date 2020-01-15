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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Нужна для трилогии с «Канело». Названа главная цель Головкина в следующем бою

Следующий поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) имеет большое значение для трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри. В ходе беседы он оценил шансы GGG защитить свои пояса.

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Источник: Vesti.kz

Международная федерация бокса (IBF) обязала Головкина провести защиту чемпионского титула в среднем весе с Шереметой. Этот поединок станет первой защитой пояса, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке (США) после победы над украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО).

«Борьба с “Канело” — это то, что предпочтительно всем, кто следит за карьерой Головкина. Сейчас все идет к тому, что их третий бой — это вопрос времени. Однако перед трилогией GGG необходимо защитить свой титул в поединке с не самым искушенным Камилом Шереметой. Не вижу каких-нибудь реальных перспектив у поляка. Головкину необходима яркая победа, которая убедит в его готовности к реваншу с “Канело”. Поражение в бою с поляком поставит крест на перспективах GGG. Превосходство казахстанца невероятно. Я думаю, что в этом бою мы увидим сокрушительный нокаут от GGG», — отметил МакКаферри.

И Головкин, и Альварес являются клиентами стримингового сервиса DAZN, который пытался организовать трилогию в сентябре 2019-го, но «Канело» отказался. Однако, по информации инсайдеров, их поединок может состояться в этом году. Предыдущие два боя соперники провели также осенью: в 2017 году свели встречу вничью, а годом позже скандальную победу решением судей праздновал «Канело».

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