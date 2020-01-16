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10:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самый перспективный российский боксер провалил допинг-тест. Что с ним будет?

Звездная карьера Александра Беспутина оказалась под угрозой.

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Источник: AFP 2020

Александр Беспутин
Страна: Россия. Возраст: 28 лет. Весовая категория: до 66,7 кг. Победы: 14 (9 — КО/ТКО). Поражения — 0. Ничьи — 0. Первый бой в профи: 12 декабря 2015 года.

Александр Беспутин — новое имя в российском боксе. Он поднимался в рейтингах, стал одним из трех чемпионов мира по версии WBA в полусреднем весе, но сейчас поступательное движение может прекратиться. Его допинг-проба, сданная после боя с Раджабом Бутаевым, дала положительный результат.

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Увеличивал мышцы?

Препарат, который нашли в пробе Беспутина, называется лигандрол. Если выражаться по-научному, то он является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу, при этом сокращает объем жира в теле. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

Словом, это настоящий допинг, а не мельдоний, укрепляющий сердечную мышцу. Вот как прокомментировал ситуацию сам 28-летний чемпион из Каменск-Уральского:

— Пока не прошло расследование, до конца не разобрались, а в СМИ уже дают информацию, что я провалил допинг-тест, — сказал Беспутин РИА «Новости». — Очень неприятно читать подобное. Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист! Я в себе в этом плане уверен. В письме от лаборатории было написано: «ненормальный результат теста». И там не было написано: «провал». Сейчас мои представители, в частности адвокат, занимаются всей этой ситуацией. У меня неприятный осадок от этой ситуации. Я сдавал такой же тест во время подготовки в США за месяц до боя, и там было все в порядке.

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По словам боксера, препарат может попасть в организм через питание или добавки. «Также в результатах вскрытия допинг-тестов бывают ошибки, и я жду проверку пробы Б в компетентной лаборатории. Например, в США. Ведь специалисты в Монте-Карло могли совершить ошибку», — добавил он.

— Мы уже начали разбирательство, будем смотреть, — сказал ТАСС глава Федерации бокса России Умар Кремлев. — Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло. Думаю, надо вскрывать пробу. Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу «Б» или нет. Что там, в каких дозах и все остальное.

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«Позорный поступок»

Бой между Беспутиным и Бутаевым состоялся 30 ноября 2019 года в Монте-Карло. На кону стоял вакантный титул чемпиона мира WBA. Александр выиграл решением судей, что очень не понравилось его сопернику.

Бутаев (26 лет, 12−1) жестко прокомментировал ситуацию с допингом у Бспутина.

— Я не удивлен, — цитирует российского боксера ESPN. — Никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена. Перед боем моя команда настаивала на тестировании Ассоциацией добровольного тестирования на допинг. Это позорный поступок и неуважение к боксу. Единственным моим желанием после финального гонга был реванш. Теперь в равных условиях я еще больше уверен в своей победе.

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Удар по репутации?

Что все это значит для Беспутина? Пока ничего ужасного не произошло, надо дождаться пробы Б. Репутация молодого боксера если и пострадала, то пока несильно. Его вина еще не доказана и вообще не факт, что будет доказана. Сауль Альварес тоже попался на стероиде кленбутероле перед боем с Головкиным, но нанял дорогих юристов и доказал, что вообще ни в чем не виноват, просто съел грязное мексиканское мясо.

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Но у Беспутина в десятки раз меньше возможностей, чем у Канело, поэтому защититься ему будет намного сложнее. Если проба «Б» тоже даст положительный результат, то титул у Александра отнимут, а также дисквалифицируют — скорее всего, на два года. Это поставит под большой вопрос его перспективы как боксера, выступающего в США или западной Европе и претендующего не только на пояс второстепенного чемпиона WBA, но и на денежные бои с легендами бокса.

Михаил Потапов

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