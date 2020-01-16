Самый перспективный российский боксер провалил допинг-тест. Что с ним будет?
Звездная карьера Александра Беспутина оказалась под угрозой.
Звездная карьера Александра Беспутина оказалась под угрозой.
Александр Беспутин
Страна: Россия. Возраст: 28 лет. Весовая категория: до 66,7 кг. Победы: 14 (9 — КО/ТКО). Поражения — 0. Ничьи — 0. Первый бой в профи: 12 декабря 2015 года.
Александр Беспутин — новое имя в российском боксе. Он поднимался в рейтингах, стал одним из трех чемпионов мира по версии WBA в полусреднем весе, но сейчас поступательное движение может прекратиться. Его
Препарат, который нашли в пробе Беспутина, называется лигандрол. Если выражаться
Словом, это настоящий допинг, а не мельдоний, укрепляющий сердечную мышцу. Вот как прокомментировал ситуацию сам 28-летний чемпион из Каменск-Уральского:
— Пока не прошло расследование, до конца не разобрались, а в СМИ уже дают информацию, что я провалил
По словам боксера, препарат может попасть в организм через питание или добавки. «Также в результатах вскрытия
— Мы уже начали разбирательство, будем смотреть, — сказал ТАСС глава Федерации бокса России Умар Кремлев. — Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло. Думаю, надо вскрывать пробу. Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу «Б» или нет. Что там, в каких дозах и все остальное.
Бой между Беспутиным и Бутаевым состоялся 30 ноября 2019 года в
Бутаев (26 лет, 12−1) жестко прокомментировал ситуацию с допингом у Бспутина.
— Я не удивлен, — цитирует российского боксера ESPN. — Никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена. Перед боем моя команда настаивала на тестировании Ассоциацией добровольного тестирования на допинг. Это позорный поступок и неуважение к боксу. Единственным моим желанием после финального гонга был реванш. Теперь в равных условиях я еще больше уверен в своей победе.
Что все это значит для Беспутина? Пока ничего ужасного не произошло, надо дождаться пробы Б. Репутация молодого боксера если и пострадала, то пока несильно. Его вина еще не доказана и вообще не факт, что будет доказана. Сауль Альварес тоже попался на стероиде кленбутероле перед боем с Головкиным, но нанял дорогих юристов и доказал, что вообще ни в чем не виноват, просто съел грязное мексиканское мясо.
Но у Беспутина в десятки раз меньше возможностей, чем у Канело, поэтому защититься ему будет намного сложнее. Если проба «Б» тоже даст положительный результат, то титул у Александра отнимут, а также дисквалифицируют — скорее всего, на два года. Это поставит под большой вопрос его перспективы как боксера, выступающего в США или западной Европе и претендующего не только на пояс второстепенного чемпиона WBA, но и на денежные бои с легендами бокса.
Михаил Потапов