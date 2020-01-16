Жанибек Алимханулы определился со сроками возвращения на ринг
Казахстанский
Казахстанский
Ранее Алимханулы, владеющий титулами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, заявил о грандиозных планах на 2020 год. В частности, казахстанец хочет драться с чемпионами.
Свой последний бой Алимханулы провел 10 ноября во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил свои титулы.
Всего в 2019-м казахстанец четыре раза выходил на ринг и все четыре раза покидал его победителем. Причем три поединка он завершил досрочно.