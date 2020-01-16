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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы определился со сроками возвращения на ринг

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) вернется на ринг в марте. Об этом сообщил менеджер казахстанца Эгис Климас.

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Источник: AP 2020

Ранее Алимханулы, владеющий титулами WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе, заявил о грандиозных планах на 2020 год. В частности, казахстанец хочет драться с чемпионами.

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Свой последний бой Алимханулы провел 10 ноября во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО) и защитил свои титулы.

Всего в 2019-м казахстанец четыре раза выходил на ринг и все четыре раза покидал его победителем. Причем три поединка он завершил досрочно.

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