Головкин изменил план подготовки к следующему поединку
Казахстанский чемпион мира по версии IBF и IBO Геннадий GGG Головкин отошел от традиционной подготовки к поединку, сообщает Prosports.kz.
Казахстанский чемпион мира по версии IBF и IBO Геннадий GGG Головкин отошел от традиционной подготовки к поединку, сообщает Prosports.kz.
Как пишет в своем Твиттере журналист и аналитик Майк Коппинджер, спортсмен будет готовится к предстоящему бою под руководством Виктора Конте на базе SNAC:
«Головкин провел пробный 10-дневный лагерь с гуру подготовки Виктором Конте и принял решение провести полноценный лагерь на базе SNAC. Головкин, который обычно тренируется в Big Bear, готовится защитить свой титул IBF против Камила Шереметы 28-го марта. Сейчас GGG 37, и Конте специализируется на восстановлении. Это означает большой акцент на этом», — написал Майк.
Напомним, что поединок поляк Камил Шереметы и казахстанца Геннадия Головкина должен состоятся в марте. Пока официальной даты боя не было озвучено.