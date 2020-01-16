Головкин изменил план подготовки к следующему поединку

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Как пишет в своем Твиттере журналист и аналитик Майк Коппинджер, спортсмен будет готовится к предстоящему бою под руководством Виктора Конте на базе SNAC:

«Головкин провел пробный 10-дневный лагерь с гуру подготовки Виктором Конте и принял решение провести полноценный лагерь на базе SNAC. Головкин, который обычно тренируется в Big Bear, готовится защитить свой титул IBF против Камила Шереметы 28-го марта. Сейчас GGG 37, и Конте специализируется на восстановлении. Это означает большой акцент на этом», — написал Майк.