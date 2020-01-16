«Перед ним стоит снять шляпу». Сондерс высказался о Головкине и бое с ним

«Я не думаю, что Головкин в своем возрасте сейчас согласится на подобные бои. Он хочет подраться со своим обязательным претендентом (Шереметой), затем провести третий поединок с “Канело”, и, я думаю, что на этом будет уже все. GGG не желает биться с кем-то подвижным, кто будет передвигаться и скользить по рингу. Он отлично показал себя в боксе, но, на мой взгляд, с ним уже покончено. Послушайте, перед ним стоит снять шляпу. Головкин сделал много хорошего для бокса. То же самое касается и “Канело”. Так что если я получу возможность сразиться с кем-то из этих парней, я буду обеими руками “за”. Я желаю им всего наилучшего, но с удовольствием бы с ними побоксировал», — заявил Сондерс.