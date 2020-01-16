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08:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Перед ним стоит снять шляпу». Сондерс высказался о Головкине и бое с ним

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО) поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (40−1−1, 35 КО), а также оценил вероятность боя между ними. Его слова приводит Boxingnews24.com.

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«Я не думаю, что Головкин в своем возрасте сейчас согласится на подобные бои. Он хочет подраться со своим обязательным претендентом (Шереметой), затем провести третий поединок с “Канело”, и, я думаю, что на этом будет уже все. GGG не желает биться с кем-то подвижным, кто будет передвигаться и скользить по рингу. Он отлично показал себя в боксе, но, на мой взгляд, с ним уже покончено. Послушайте, перед ним стоит снять шляпу. Головкин сделал много хорошего для бокса. То же самое касается и “Канело”. Так что если я получу возможность сразиться с кем-то из этих парней, я буду обеими руками “за”. Я желаю им всего наилучшего, но с удовольствием бы с ними побоксировал», — заявил Сондерс.

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Добавим, что Сондерса называют наиболее вероятным следующим соперником Сауля Альвареса (53−1−2, 36 КО), возвращение которого намечено на 2 мая в Лас-Вегасе.

Поединок планируется в рамках второго среднего веса и фактически станет объединительным, поскольку здесь мексиканец владеет второстепенным титулом WBA (Regular).

Что касается Головкина, владеющего титулами IBF и IBO в среднем весе, то его бой с поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) ожидается 28 марта в Чикаго.

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