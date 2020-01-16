Стангрит назвал тройку самых интересных поединков для Головкина

«Головкин — Шеремета. Бой, который в рамках среднего веса не несет в себе большой интриги, но обязательства нужно выполнять, поэтому мы надеемся, что после Шереметы Головкин встретится с соперником, который вызовет большой интерес. Я уверен в победе Геннадия в предстоящем бою и надеюсь, что после этого мы увидим Головкин — Альварес III, или Головкин — Деревянченко II, или Головкин — Андраде. На данный момент это три самых интересных боя», — озвучил Стангрит.