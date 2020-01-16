Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Салават Юлаев
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Металлург Мг
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Ак Барс
31
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Б
12
Хоккей. НХЛ
17.01
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
17.01
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
17.01
Флорида Пантерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
17.01
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
17.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.01
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
17.01
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
17.01
Миннесота Уайлд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
17.01
Даллас Старз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
17.01
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
17.01
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
14:38 (мск), источник: Vesti.kz

Стангрит назвал тройку самых интересных поединков для Головкина

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал трех самых интересных соперников для казахстанца Геннадия Головкина. В интервью корреспонденту Vesti.kz он также прокомментировал встречу GGG с поляком Камилом Шереметой.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Головкин — Шеремета. Бой, который в рамках среднего веса не несет в себе большой интриги, но обязательства нужно выполнять, поэтому мы надеемся, что после Шереметы Головкин встретится с соперником, который вызовет большой интерес. Я уверен в победе Геннадия в предстоящем бою и надеюсь, что после этого мы увидим Головкин — Альварес III, или Головкин — Деревянченко II, или Головкин — Андраде. На данный момент это три самых интересных боя», — озвучил Стангрит.

Стоит отметить, что возможный поединок Головкин — Шеремета станет первой защитой титула IBF, который GGG завоевал в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко. По неофициальной информации, бой может состояться в марте в Чикаго.

Читайте также
Эксперт озвучил причину отсутствия топовых боев в среднем весе
Министр спорта РФ отправлен в отставку. Кто придет ему на смену
УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради Роналду
ПСЖ без шансов разбил «Монако». Головин остался в тени
Полузащитник сборной Казахстана отправился в «Зенит»
Неймар скрывал отношения с российской моделью (фото)
В UFC прокомментировали оскорбления на ТВ в адрес Макгрегора
Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь