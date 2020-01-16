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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам расстался с тренером после победы над экс-претендентом на титул чемпиона мира

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам (27−0, 21 КО) расстался со своим тренером Багаудином Бековым. Об этом сам специалист сообщил в беседе с корреспондентом Vesti.kz.

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«К сожалению, мне пришлось прекратить сотрудничество с Канатом. Занятость не позволяет уделять много времени тренировкам с ним. Сложно читать лекции по теории и методике спортивной подготовки, быть фитнес-директором, президентом общественного объединения и руководить подготовкой выдающегося боксера. Последнее требует больше всего времени. По этой причине я был вынужден выйти из его команды», — отметил Беков.

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Отметим, что Беков готовил Ислама к двум боям в 2019 году — с доминиканцем Хулио Де Хесусом (27−2, 24 КО) в июне и намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−2, 11 КО) в октябре. Первый поединок завершился досрочной победой казахстанца за 14 секунд, а во втором он выиграл решением судей. В последнем бою Ислам получил травму руки, а в конце прошлого года он возобновил тренировочный процесс.

Напомним, что Каутондоква, претендовавший на титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, но проигравший американцу Деметриусу Андраде (28−0, 17 КО), выразил несогласие с итогом боя с Исламом и потребовал реванша.

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