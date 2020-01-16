Ковалёв может провести следующий поединок в Великобритании

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Промоутер россиянина Кэти Дува работает над организацией возвращения Сергея в ринг и заявила, что его клиент не против поединка на Туманном Альбионе.

«Сергей всегда рад биться на территории соперников. Когда он дрался с Клеверли, ему понравилось в Великобритании», — сказала Дува.