Ковалёв может провести следующий поединок в Великобритании
Бывший трёхкратный чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв может провести следующий поединок в Великобритании, сообщает Boxingnews24.
Бывший трёхкратный чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв может провести следующий поединок в Великобритании, сообщает Boxingnews24.
Промоутер россиянина Кэти Дува работает над организацией возвращения Сергея в ринг и заявила, что его клиент не против поединка на Туманном Альбионе.
«Сергей всегда рад биться на территории соперников. Когда он дрался с Клеверли, ему понравилось в Великобритании», — сказала Дува.
Напомним, что Ковалёв провёл предыдущий поединок в ноябре 2019 года. На вечере бокса в