Бетербиев подтвердил, что не будет боксировать с Фаньлуном в Китае

Изначально торги на право проведения этого боя выиграла китайская сторона в лице компании Rejoy Group. Позднее в СМИ появилась информация, что Бетербиев отказывается драться в Китае из-за притеснений в стране мусульман-уйгуров и готов отказаться от титула IBF. В январе российский боксер сообщил, что поединок с Фаньлуном запланирован на 28 марта и пройдет в Москве или канадском Квебеке.

«Я сказал, что не буду боксировать в Китае. Моя подготовка находится на самом начальном этапе, и мы первый сбор проводим в Кисловодске. А продолжить ее я хочу в Канаде, там у меня вся команда и спарринг-партнеры. Именно там пройдет основная подготовка, независимо от того, где пройдет мой следующий бой — в России или Канаде. Я пока не могу ответить на вопрос, в какой из этих стран пройдет мой поединок. Федерация бокса России обсуждает возможность проведения моего боя в России», — цитирует Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.