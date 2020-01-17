Бетербиев подтвердил, что не будет боксировать с Фаньлуном в Китае

Изначально торги на право проведения этого боя выиграла китайская сторона в лице компании Rejoy Group. Позднее в СМИ появилась информация, что Бетербиев отказывается драться в Китае из-за притеснений в стране мусульман-уйгуров и готов отказаться от титула IBF. В январе российский боксер сообщил, что поединок с Фаньлуном запланирован на 28 марта и пройдет в Москве или канадском Квебеке.
«Я сказал, что не буду боксировать в Китае. Моя подготовка находится на самом начальном этапе, и мы первый сбор проводим в Кисловодске. А продолжить ее я хочу в Канаде, там у меня вся команда и спарринг-партнеры. Именно там пройдет основная подготовка, независимо от того, где пройдет мой следующий бой — в России или Канаде. Я пока не могу ответить на вопрос, в какой из этих стран пройдет мой поединок. Федерация бокса России обсуждает возможность проведения моего боя в России», — цитирует Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.
«Фаньлун — это хороший боксер. Всегда интересно боксировать с левшами, при подготовке этот факт надо учитывать. К этому бою нужно готовиться по полной программе. На кону поединка, скорее всего, будут стоять оба титула», — отметил Бетербиев.
На профессиональном ринге 34-летний Бетербиев одержал 15 побед (все — нокаутом) в 15 боях, 31-летний Мэн Фаньлун выиграл 16 из 16 поединков (10 — нокаутом).